АНТОН МАКАРОВ: «НАШИМ ДЕЛОМ НЕОБХОДИМО ЗАБОЛЕТЬ»

27 сентября - Всемирный день туризма. Мордовию праздник, отмечающийся в России с 1983 года, также не обошел стороной. С 2011 года в нашей республике успешно функционирует Федерация спортивного туризма. Под эгидой данной организации объединились активные, влюбленные в туризм и живущие им люди. Пока в нашем регионе еще не создана полноценная учебно-тренировочная база под данное направление, но стойкая уверенность, что многое впереди, неуклонно растет. О том, на каком этапе развития находится спортивный туризм в Мордовии, нам рассказал президент ФСТРМ Антон Макаров.

- Как давно вы пришли в спортивный туризм?

- Порядка десяти лет назад. Мой первый серьезный поход - второй категории сложности - состоялся в феврале 2006 года. Прошагали на лыжах на Южный Урал. Несколькими годами ранее в составе педагогического отряда выходили в палаточный лагерь, и там с нами работали кадеты 26-го лицея, которые, собственно, и заразили спортивным туризмом. Затем были еще несколько походов, участие в соревнованиях. Постепенно маршруты становились все сложнее и сложнее, через какое-то время начал руководить походами, и, собственно, к 2015 году все это вылилось в руководство походом пятой категории сложности, участники которого выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

- На какой уровень за первые пять лет работы удалось выйти республиканской федерации спортивного туризма?

- Про какой-то определенный уровень сказать пока сложно, так как мы единственная федерация туризма в регионе и конкурировать нам не с кем. Если говорить в целом по России - с такими регионами, как, например, Карелия, пока сложно конкурировать. Совсем не та география. Нет достаточного объема водных ресурсов, и соответственно организовать водные, горные или велосипедные походы сложно. Обязательно надо куда-то выезжать. Круг местных маршрутов достаточно ограничен. Тем не менее мы стремимся развиваться по всем направлениям.

- В чем конкретно прослеживается положительная динамика и то, что работа не проходит бесследно?

- Достаточно сложно было начинать с присвоения разрядов, так как не было минимальной базы разрядников. Сейчас же она есть. Теперь по проведению соревнований, по группам дисциплин и дистанций мы можем присваивать первые разряды, если, конечно, выполнены нормы. Летом 2015 года имел место горный поход пятой категории сложности, которым руководила мордовская «пятерка».

- Каких целей планируется достичь в ближайшее время?

- Существует глобальная цель - создание учебно-тренировочной базы-площадки, где могли бы тренироваться туристы со всей Мордовии. Но пока нет достаточного финансирования и, как следствие, масштабной реализации. Вторая цель - создание полигона для проведения соревнований, включая технику пешеходного туризма и т.д. Место, где он мог бы расположиться, продумано, но всегда приходится выстраивать дистанции заново, а хотелось бы, чтобы они там были на постоянной основе.

- Как происходит развитие спортивного туризма в районах Мордовии?

- У нас есть туристические клубы в 14 муниципальных районах, но их главные проблемы - либо совсем слабая материально-техническая база, либо кадровый голод. Первый нюанс мы уже практически устранили благодаря определенным грантам, спонсорской поддержке и программам, реализованным нами совместно с Министерством спорта и молодежным центром. Было много закупок, и мы их в принципе никуда не прячем. Те, кому амуниция необходима, в любое время могут ею воспользоваться - без всякой арендной платы, но, естественно, на условиях возращения. Кадровый вопрос стоит куда острее. Нужно учиться, постоянно выезжать. Те, кто занимается этим в районах, имеет основное место работы. Совмещать трудно и не всегда получается. Но это не останавливает - выпускаем специальные пособия, в которых рассказываем, как правильно организовать работу в клубе.

- Сколько примерно человек в Мордовии занимается спортивным туризмом?

- Если судить по охвату участников проводимых нами мероприятий, примерно три тысячи человек. Представителей женского и мужского пола примерно равное количество. Впрочем, из сезона в сезон эти данные меняются.

- Сейчас во многих регионах набирает оборот конный туризм. Как обстоят дела с этим у нас?

- Определенное развитие прослеживается и здесь. В Мордовии действуют два клуба, которые серьезно за это взялись. Недавно имело место выступление на чемпионате Приволжского федерального округа по конному туризму, а также на одном из этапов Кубка Москвы. Летом пробовались конные маршруты с ночевками. Если движение в выбранном направлении получит продолжение, многое должно получиться.

- Где в Саранске можно начать заниматься спортивным туризмом и какими первоначальными навыками необходимо для этого обладать?

- Да, наверное, никакими. Самое главное, спортивным туризмом необходимо заболеть. Мы активно работаем со школьниками и в студенческой сфере. Клубы спортивного туризма функционируют при 8-й и 3-й школах, 26-м лицее. Это разные микрорайоны города, то есть работа на охват аудитории. Продуктивно работает клуб при МГПИ имени Макара Евсевьева. Его участники сами организовывают различные мероприятия для школьников, ходят с ними в походы и имеют отменную техническую базу. Раньше был сильный клуб при огаревском МГУ. Но, к сожалению, сейчас он теряет позиции, так как человек, который этим занимался, покинул университет, а действенных последователей там не наблюдается.

- Что удалось и не удалось в юбилейный сезон?

- Признаться, не все получилось. Отошли от дел много сильных инструкторов - кто-то ушел в армию, кто-то женился, у кого-то родились дети. Произошел переломный момент, и было не так много маршрутов. Впрочем, были, например, пешеходные маршруты в Крыму, в Карелии, несколько велосипедных маршрутов по Мордовии, выезд в Абхазию и на Кольский полуостров. На следующий год запланирована более насыщенная программа.