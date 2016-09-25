12 и 13 октября Саранск снова станет столицей джаза. Как-то незаметно для горожан подкрался XV Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-джаз». Фестивали столько не живут... Поэтому, как утверждают организаторы «Вейсэ-джаза», наш саранский сейчас является старейшим международным джазовым фестивалем России.

Два дня в зале Республиканского дома культуры будет звучать живая музыка. Начало концертов в 18.30. Традиционно открывают фестиваль хозяева - джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина. С оркестром выступят наши вокалисты Сергей Семенов и Оксана Глебова, а также гостья из Москвы, участница этого сезона шоу «Голос» Ксения Коробкова.

В первый вечер зрители познакомятся и с творчеством юных джазменов - победителей III Республиканского джазового детско-юношеского фестиваля «Юный «Вейсэ-джаз» - 2016», финал которого состоялся 24 сентября в концертном зале Музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. А завершит программу первого дня выступление трио Joel Remmel из Эстонии. Молодые музыканты под руководством Джоела Реммела (клавишные) впервые приедут на саранский фестиваль. Эстонцы - единственные зарубежные гости «Вейсэ-джаза - 2016» - подарят любителям музыки свободные джазовые импровизации.

Второй день фестиваля познакомит нас с музыкантами, работающими с художественным руководителем «Вейсэ-джаза», народным артистом России Игорем Бутманом. Впервые на саранский фестиваль он привезет необыкновенно одаренного молодого пианиста из Москвы Олега Аккуратова, блиставшего на многих международных конкурсах. Вопреки врожденной слепоте музыкант поражает слушателей быстротой и чистотой исполнения, а также артистизмом. Олег Аккуратов виртуозно исполняет как классические джазовые стандарты, так и оригинальные аранжировки, передавая все своеобразие и насыщенность композиций.

Впервые на саранскую сцену выйдет и квинтет Сергея Долженкова. Сергей Долженков - молодой, но уже хорошо известный во всём мире российский тромбонист. Музыкант известен и сотрудничеством с такими исполнителями, как Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе. В своём сольном творчестве Сергей активно экспериментирует, соединяя джаз с этнической или электронной музыкой. Также тромбонист исполняет знаменитые классические произведения в джазовой аранжировке. Не так давно Долженков стал создателем собственного квинтета, который на сегодняшний день уже приобрёл заметную популярность среди российских меломанов. Состав квинтета: Сергей Долженков (тромбон, дудук, диджерибон), Айк Григорян (труба), Евгений Побожий (гитара), Сергей Корчагин (бас-гитара), Александр Потапов (ударные). И, конечно, снова порадует «Вейсэ-джаз» своей игрой ведущий вечера Игорь Бутман. Как всегда, зрителей джазового фестиваля ожидают экспромты и сюрпризы…

Галина БАЛАШОВА

