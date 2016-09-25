7 лет неволи за кипящую расправу

Октябрьский районный суд вынес приговор 32-летней Алине Михеевой. Она обвинялась в жестокой расправе над своей 69-летней свекровью Раисой Михеевой. Эта история шокировала всю республику. Из-за болезни Паркинсона Раиса Васильевна плохо передвигалась, она вся тряслась, но находилась в трезвом уме и ясной памяти. Алину пенсионерка раздражала, и она часто срывалась на пожилую женщину. В ходе одного из эксцессов девушка избила старушку, а затем обварила ее из чайника кипятком. Неделю спустя Раиса Михеева скончалась от страшных ожогов в больнице.

Облила старушку-инвалида кипятком

Эта дикая история произошла в первый день нового 2016 года. Евгений Михеев пригласил в гости бывшую супругу Алину вместе с их сыном. Всего у Михеевой двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Девушка приехала в квартиру по ул. Косарева, 33, с ребенком и двумя бутылками шампанского. Но праздничного застолья не получилось, в какой-то момент девушка набросилась на больную свекровь Раису Михееву, таскала ее за волосы, била по лицу и так сильно толкала пожилую женщину, что инвалид II группы падала и билась головой о мебель. А потом разбушевавшаяся невестка и вовсе схватила с газовой плиты чайник с кипятком и начала поливать свекровь. Несчастная пенсионерка визжала от боли, а ее сын не мог остановить экзекуцию, поскольку был в стельку пьян. После расправы Алина забрала ребенка и уехала домой. Раиса Васильевна смогла дойти до соседей, они вызвали «скорую», женщину госпитализировали в больницу. Врачи зафиксировали у нее ожоги 26% покрова тела - были обожжены грудь, шея и голова. Медики спасти пожилую женщину не смогли. Раиса Васильевна пролежала в больнице до 9 января. За это время никто из родственников ее даже не навестил.

«От матери шел пар, она сильно кричала от боли»

«В браке с Алиной я жил 6 лет официально - до лета 2015 года, а с лета по зиму просто сожительствовал, поддерживал отношения, - рассказал в суде сын погибшей пенсионерки Евгений Михеев. - Мы развелись из-за того, что Алина и мать не могли терпеть друг друга. Когда они ссорились, я заступался за Алину. Супруге не нравилось, что мать болела, из-за этого все роняла, была неаккуратной, а Алине все приходилось убирать. За пару месяцев до трагедии бывшая жена сказала: «Если сдашь мать в дом престарелых, я перееду к тебе жить навсегда с ребенком». Жилище наполовину принадлежало мне, а наполовину родительнице. Мать иногда уезжала из дома, могла самостоятельно передвигаться. Она сама могла мыться, у нее лишь тряслись руки, голова, это называется болезнью Паркинсона. При этом родительница была психически нормальной, ей было 69 лет.

1 января мы с матерью были дома, вечером я пьянствовал один, а потом позвонил Алине и пригласил к себе. Она пришла с ребенком, принесла с собой две бутылки шампанского, которое выпила одна, а я пил водку. Мать в это время была в своей комнате. Так как я напился, мать вышла, стала кричать и ругаться. Алина подошла к ней и затолкала ее руками обратно в свою комнату. Толкнула ее так, что она упала и ударилась головой о кровать. После этого мы с Алиной продолжили пить.

Около 21 часа мы услышали грохот в ванной. Бывшая супруга решила посмотреть, что случилось, я пошел за ней и увидел, как Алина за волосы двумя руками вытаскивает мать из ванной. Она сильно кричала, а Алина материлась и говорила матери, что зашибет ее. Затем она схватила мать за уши, ударила несколько раз рукой по лицу и затолкала в свою комнату. Затем снова толкнула ее так, что мать упала и ударилась головой о спинку кровати. В этот момент отвалилась дверка от сломанного шкафа и ударила Алину. Я пытался все остановить, но был сильно пьян и не мог помешать. Бывшая жена разозлилась, сходила на кухню за чайником и стала из него поливать мать кипятком на грудь, спину. Я видел, что от матери шел пар, она сильно кричала от боли... Почему не вызвал ей «скорую»? Потому что был пьян.

Через некоторое время Алина забрала ребенка, который все это время был в комнате, смотрел телевизор, и ушла. Перед ее уходом я видел, как она выкинула нож с деревянной рукояткой. Что она делала этим ножом, не видел. Потом мать тоже вышла из квартиры, куда - я не знаю. От выпитого я уснул, проснулся часов в 12 ночи, в квартире уже никого не было.

После того ЧП я разговаривал с Алиной по телефону, она рассказала, что ошпарила мать кипятком, но говорила, что несильно. Больше ничего не рассказывала. На следующий день Алина снова пришла в гости и ударила меня ножом в глаз. Соседи вызвали «скорую» и полицию, но я пожалел Алину и не стал писать заявление, сказал, что упал и ударился о ступеньку. Матери все не было. Потом от участкового я узнал, что она находится в больнице, пытался к ней попасть, но меня не пустили. Я позвонил сестре и все ей рассказал».

«Пенсионерка рассказывала, как сноха била ее битой и ломала ей руку»

Вот что рассказала в суде соседка Михеевых Татьяна Косолапова: «Раиса Васильевна была хорошей, доброй, неконфликтной женщиной, никакого негатива от нее не исходило. 1 января примерно в 18.30-19 часов я возвращалась от гостей и на лестничном марше второго этажа увидела Раису Михееву, он плакала, была легко одета, несмотря на зиму. Я спросила ее, что случилось, соседка сказала, что ее не пускает домой сын. Я поднялась к себе, попросила мужа сходить поговорить, чтобы пустил мать в квартиру. Муж поднялся, но ему никто не открыл, и мы вызвали полицию. Однако до приезда стражей порядка сын впустил Раису Васильевну в квартиру. Полицейские хотели зайти в жилище Михеевых, но Алина их не впустила.

Через некоторое время к нам в дверь постучали, я открыла, в квартиру забежала Раиса Михеева. Ее всю трясло. Она рассказала, что ее облила кипятком сноха. Мы с мужем вызвали «скорую», я дала ей свое пальто, шапку и обувь. Михеева не хотела ехать, но мы настояли, и муж проводил Раису Васильевну до «скорой». Когда пенсионерка была у нас в квартире, я видела у нее покраснение лица с левой стороны, медицинские работники поднимали ей одежду, и там тоже были ожоги, с головы капала кровь, как мне показалось, у нее были надорваны мочки ушей. О том, что ее побил сын, Михеева не говорила, она жаловалась лишь на Алину».

«1 января около 21 часа в квартире Михеевых я услышала грохот и визг Раисы Васильевны, - вспоминает другая соседка. - Было также слышно, как матерится ее сноха Алина, а сын Евгений громко вопрошает: «Что ты делаешь?». Через несколько минут в глазок двери я увидела, что из квартиры вышла Алина с ребенком, на площадке оделась и зашла в лифт. После этого в квартире Михеевых наступила тишина. Через 5 минут в глазок я увидела, как из своей квартиры выползла Раиса Васильевна. На голове ее виднелась кровь. Больше ее я не видела… Алина и раньше избивала Раису Михееву. Пенсионерка сама мне рассказывала, как та била ее битой, ломала ей руку. На сына она не жаловалась, а на Алину постоянно. Говорила, что она не пускала ее в туалет, в ванную».

«Бывший муж меня оговаривает, он сам облил кипятком свою мать»

Сама Алина Михеева в суде полностью отрицала свою вину. «1 января я созвонилась со своим бывшим супругом Евгением Михеевым, по разговору поняла, что он пьян, - рассказала в суде свою версию произошедшего Алина Михеева. - Он хотел увидеть сына. Около 20 часов я приехала с ребенком к нему домой. С сыном мы прошли на кухню, я поставила вскипятить чайник. Налила чай, и, порезав колбасу, мы с ребенком пошли в комнату к Евгению. Я спрашивала бывшего мужа, зачем он так пьет. Раису Михееву я сначала не видела, Евгений сказал, что поругался с ней и кто-то вызвал полицию. Он попросил, если приедут сотрудники полиции, не пускать их в квартиру. Через некоторое время они пришли, в квартиру я их не пустила.

Затем я с ребенком стала собираться домой, в прихожей услышала скандал между Михеевым и его матерью, видела, что они сцепились. У Раисы Васильевны я видела синяк на лице. В 20.50 мы с ребенком сели в такси и уехали. Около 9 вечера я снимала деньги со своей карточки в банкомате, а в 21.30 мы с сыном были уже дома и легли спать. Никаких конфликтов между мной и Михеевой не было. Я ее не била, не толкала, кипяток на нее не выливала, с Михеевым не выпивала.

Около 3-4 утра позвонил Михеев и стал нести чепуху, что у него больше нет мамы. 3 января меня разбудил звонок полицейского, он потребовал приехать в отдел. Я сказала, что не могу - болею. Полицейские приехали сами, забрали меня, грубили, увезли на служебном авто в отдел. Оперативник бил меня по голове, оскорблял, унижал, просил признать, что я облила кипятком Михееву. Поскольку меня избивали, под диктовку оперативника я написала явку с повинной, так как очень боялась. Затем меня возили на осмотр квартиры, где жила Михеева, требовали показать, как все произошло, но я отвечала, что ничего не знаю. Затем меня отпустили.

Дома разболелась голова, я обратилась в больницу, у меня зафиксировали ушибленные раны головы. В начале апреля я обратилась к следователю с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения в полиции. Однако по заявлению было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.

С Михеевым я была в браке с 2010-го по 2015 год, проживала с ним совместно в его квартире. Вместе с нами жила его мать, с ней я никогда не конфликтовала, находилась в хороших отношениях. У Раисы Васильевны была болезнь Паркинсона, у нее тряслись руки, голова, она не могла себя сама обслуживать, готовить, есть и т.д. Она лежала на лечении в психиатрической больнице. Между Евгением и его матерью были конфликтные отношения. Он постоянно ее бил, говорил, что она разрушила его брак и личную жизнь.

С бывшим мужем у меня были нормальные отношения, однако ребенка ему я не давала, поскольку он сильно выпивает, стоял на учете в наркологическом диспансере. Полагаю, Евгений облил свою мать. Он оговаривает меня, так как боится ответственности. Еще он ревнует меня и не хочет делить с другим мужчиной, поскольку не раз говорил, что, если меня признают виновной и лишат свободы, я не достанусь никому. Соседи Михеевой тоже меня оговаривают, потому что боятся Евгения».

По словам пресс-секретаря Октябрьского суда Алины Сауткиной, доводы подсудимой о том, что ее оговаривают, суд расценил как способ защиты, выдвинутый для того, чтобы избежать наказания за совершенное преступление. Кроме того, подсудимая выдвигала версию о том, что пожилая женщина из-за болезни могла облить кипятком сама себя. Однако суд проанализировал заключение эксперта и отклонил и этот довод. Оснований полагать, что потерпевшей была оказана некачественная медицинская помощь, что повлекло ее смерть, у суда также не имеется.

Суд признал Алину Михееву виновной в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей» и приговорил к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимая после оглашения приговора взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Сергей НОВИЦКИЙ

