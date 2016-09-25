«Ею укрепляется Россия!»

Вчера на мордовскую землю прибыла одна из главных святынь Русской православной церкви - Курская коренная икона «Знамение». Вот уже почти век этот образ хранится в США, и до недавнего времени его привозили в нашу страну всего на одну неделю. Благодаря трудам митрополита мордовского Зиновия и особому отношению к республике Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла удалось достичь соглашения о почти недельном пребывании иконы в Мордовии. Одним из первых к святыне прикоснулся корреспондент «ВС».

Самолет из Курска приземляется в саранском аэропорту около половины второго вторника. На взлетной полосе уже расстелена ковровая дорожка. Сказать, что икону в Мордовии ждали, значит, не сказать ничего. Волнуются даже сотрудники аэропорта. Две женщины в буквальном смысле дрожат от волнения. Под ярким осенним солнцем митрополит Зиновий спускается по трапу, бережно держа образ в руках. Вместе с ним в Саранск прилетел хранитель иконы епископ Манхэттенский Николай.

- Насколько трудно было сделать так, чтобы икона попала в Саранск? - интересуются представители СМИ у митрополита.

- Когда Господь благословляет, все трудные дела становятся легкими, - отвечает Владыка. - По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и святейшего синода Русской православной церкви за границей это великое событие состоялось, и величайшая святыня всего православного народа сейчас находится на мордовской земле.

- Существует ли хоть какая-то вероятность того, что икона в будущем будет возвращена в Россию?

- Я бы не поднимал этот вопрос, на все воля Божья! Мы только знаем, что на протяжении двадцатого века, когда православие в России притеснялось, когда множество людей оказалось в изгнании, именно под покровом этой святыни народ остался единым, целым и Богом хранимым. Думаю, что если суждено будет этому случиться, то это произойдет. А сейчас мы просто рады тому, что эта икона прибыла к нам в Мордовию, на землю, где фактически находится место подвига Серафима Саровского. Мы помним, что, когда он был в десятилетнем возрасте, то именно перед этим чудотворным образом получил исцеление. Поэтому Курск и Мордовия связаны подвигом этого великого святого! Я надеюсь, что все близлежащие епархии, паломники из разных городов съедутся к нам, чтобы испросить молитвенного благословения перед этим святым образом.

- Владыка Николай, если будет договоренность о том, чтобы эта икона привозилась каждый год не только в Курск, но и в Мордовию, готовы ли вы сопровождать ее? - спрашивают журналисты у епископа Манхэттенского.

- Если на это будет благословение - только с радостью! Это исторический визит, более того, это духовный визит. Конечно, мы торжествуем!

Прямо на взлетной полосе всем присутствующим предоставляется возможность приложиться к святыне. К образу сразу же выстраивается очередь.

- Какие ощущения? - интересуемся у двух сотрудниц аэропорта, едва они отходят от иконы.

- Это невозможно передать словами! - женщины даже не пытаются сдерживать слез.

Уже через полчаса икону встречают в Кафедральном соборе Федора Ушакова. Вокруг храма выставлено ограждение. Желающих прикоснуться к святыне более чем достаточно. В храм пришли как рядовые жители Саранска, так и первые лица Мордовии. В числе ожидающих - премьер-министр Мордовии Владимир Сушков и Глава Саранска Петр Тултаев. Вскоре прибывает и Глава Мордовии Владимир Волков.

- Как вы оцениваете тот факт, что величайшая православная святыня прибыла в Мордовию? - интересуемся у Главы республики.

- Я оцениваю это как проявление доброго отношения руководства Русской православной церкви и лично Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к нашей республике. В последнее время мы сделали очень много для духовного развития общества. Это говорит о том, что Русская православная церковь за рубежом знает о нашей республике. И когда решался вопрос о прибытии к нам этой святыни, больших возражений не было. Это одна из основных святынь Русской православной церкви. Она уже с тринадцатого века оберегает Россию. Вместе с ней Россия укреплялась!

Напомним, что Великая святыня в течение шести дней объедет всю республику и будет выставлена в Свято-Феодоровском кафедральном соборе в Саранске (4-6 и 8-9 октября), Никольском кафедральном соборе в Ардатове (6-7 октября), храме Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного в Атяшеве (7 октября) и Воскресенском кафедральном соборе в Краснослободске (7-8 октября).

Алексей КОНСТАНТИНОВ