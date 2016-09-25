Секс-скандал в школе

Сотрудники УФСБ с коллегами из республиканского МВД задержали 35-летнего учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева по подозрению в изнасиловании 15-летней ученицы. Мужчину застали, что называется, с поличным - во время интимных утех со школьницей в автомобиле. Кроме того, как утверждают правоохранители, при появлении оперативников Нугаев выбросил пакет с наркотиками. При этом в родном селе физрук известен своей активной религиозной деятельностью. Во время обысков у него были изъяты экстремистская литература и атрибутика запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

«Наркотики - это подстава»

28 сентября в Ромодановском суде Радику Нугаеву избирали меру пресечения. Оперативники завели учителя физкультуры в зал суда в наручниках. Едва завидев журналистов, он сразу же прикрыл лицо папкой.

- Скажите, вы признаете свою вину?

Радик упорно молчит и старается не реагировать на вопросы журналистов.

- Возможно, вас оговаривают?

- Это подстава, - не выдерживает школьный учитель.

- Что именно?

- Наркотики - это подстава.

- А флаг ИГИЛ? Вы сторонник этой организации?

- Ни в коем случае.

- Откуда же у вас взялись запрещенная литература и флаг?

- Этого ничего у меня нет и не было никогда.

- А что можете сказать по поводу обвинений в изнасиловании школьницы?

- Извините, комментарии окончены, - вмешивается адвокат Нугаева. - Процесс будет закрытым. Кто вас вообще сюда допустил? Вы ущемляете права и свободы моего подзащитного! Будьте объективны, обвинения Нугаеву еще не предъявлены. Вы мешаете вести расследование, человеку нужно подготовиться к судебному заседанию. Судебные приставы, выведите из зала журналистов!

- Мы выполняем распоряжения только судьи, - отвечает пристав.

Журналисты не унимаются.

- Радик Бясырович, так что по поводу школьницы - это тоже подстава?

По настоянию адвоката Нугаев решил промолчать.

Вскоре в зале появился судья, и вопрос о мере пресечения рассматривался за закрытыми дверьми.

Изначально следователь квалифицировал действия Нугаева по статье «Половое сношение с не достигшей 16-летнего возраста». Но затем выяснилось, что в день ареста школьница написала заявление об изнасиловании. Девушка долго пребывала в шоке, была сильно напугана произошедшим. Уже потом с помощью психолога ее удалось разговорить, и жертва призналась, что вступала в половую связь по принуждению. Школьница рассказала, что физрук запугивал ее, угрожал оторвать голову, если она не согласится с ним вступить в интимные отношения.

Нугаев спешно натягивал на себя штаны, а девушка была без одежды

Радик Нугаев был задержан днем 24 сентября в лесополосе недалеко от села Алтары в Ромодановском районе. Туда он приехал на своей машине «Нисан Альмера» вместе с 15-летней ученицей 9 класса местной школы и, по информации оперативников, занимался сексом со школьницей прямо в салоне авто.

Когда сотрудники ФСБ и МВД подбежали к машине и попытались открыть двери, Нугаев их заблокировал. Автомобиль за исключением лобового стекла был полностью тонирован. В салоне были видны только силуэты двух человек в недвусмысленной позе - мужчина навалился на девушку. Правоохранителям пришлось разбить стекла с водительской и пассажирской сторон, чтобы открыть дверь. Нугаев уже спешно натягивал на себя штаны, а 15-летняя девушка была без одежды, ее трясло от страха. Какое-то время она вообще не могла молвить ни слова, пришлось приглашать психолога из Ромоданова, чтобы как-то разговорить школьницу. А задержанный физрук, по словам оперативников, предлагал решить вопрос на месте с намеками на материальные блага.

Когда оперативники вытащили Радика из машины, он первым делом стал кричать: «Она девственница! Она девственница!». В татарских селах считается позором, если девушка выходит замуж не девственницей, обычно таким барышням трудно найти себе мужа. Радик шел на ухищрения - чтобы не порвать девственную плеву, он вводил свой половой член не до конца во влагалище. Резонный вопрос - о каком изнасиловании может идти речь, если школьница является девственницей? Правоохранители объяснили, что согласно уголовному праву изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта независимо от его завершения и наступивших последствий. Известно, что в качестве доказательств контакта школьницы и физрука эксперты обнаружили на половых органах девушки определенные биологические материалы, принадлежащие Нугаеву.

Сейчас проверяется информация о том, что Нугаев заставлял ученицу заниматься с ним оральным сексом. Если сведения подтвердятся, то физруку придется отвечать еще за насильственные действия сексуального характера. Пока же по делу проходит только один эпизод интимной связи со школьницей.

Наркотики, запрещенная литература и флаг ИГИЛ

При личном досмотре у Радика Нугаева были обнаружены и изъяты 11,9 грамма спайсов. Позже результаты исследования подтвердили, что это наркотическое вещество синтетического происхождения ТМСР-2201. Доза этого наркотика составляет 0,25 грамма. Следов наркотических веществ в крови физрука экспертиза не выявила, но правоохранительная практика показывает, что многие распространители зелья сами старательно избегают его употребления.

Но и наркотики - это еще не все. Оперативники УФСБ по РМ совместно с сотрудниками республиканского МВД провели обыски в мечети «Нур» и дома у Нугаева. В жилище у физрука правоохранителям удалось обнаружить и изъять религиозную литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов. Всего было изъято шесть книг, одна из них называется «Крепость мусульманина». Представители «традиционного» ислама уже давно зачислили эту книгу в разряд «ваххабитских». В мечети «Нур» оперативники нашли чёрный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что религиозный деятель из Алтар пропагандировал идеи радикального ислама.

«Нугаев отрицает, что насиловал свою ученицу»

«Сразу после задержания Радика Нугаева было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Половое сношение, совершенное в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста» и «Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере», - рассказал заместитель руководителя Ичалковского межрайонного следственного отдела СКР по РМ Максим Крикунов. - Через несколько дней школьница написала заявление об изнасиловании. Статья о половом преступлении была переквалифицирована на «Изнасилование несовершеннолетней». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

В суде Нугаев свою причастность к преступлению признал частично. Он не отрицает того, что общался с девочкой как учитель с ученицей, кроме того, их общение происходило и за стенами школы. Но при этом Нугаев отрицает, что насиловал ученицу. По поводу наркотиков говорит, что их ему подбросили. Мое ходатайство о заключении под стражу не поддержал и просил суд поместить его под домашний арест. Заявил, что скрываться никуда не собирается и оказывать какое-либо воздействие на свидетелей не будет. Однако суд заключил Нугаева под стражу на два месяца.

Мы всесторонне будем изучать личность подозреваемого, личность несовершеннолетней потерпевшей, их отношения как в школе, так и вне ее. Этой истории будет дана соответствующая оценка. Сейчас мы принимаем все меры по сбору и закреплению доказательной базы».

«В США все лучше, а в России все плохо»

В ближайшее время в алтарской школе будет проведена проверка, которая позволит ответить на серьезный вопрос - не вступали ли другие ученицы в половые отношения с учителем физкультуры. Кроме того, всех школьников проверят на предмет употребления наркотиков. Поскольку у Нугаева была изъята довольно большая партия спайсов, возможно, он распространял дурман среди школьников.

Оперативники утверждают, что директор школы была в курсе того, что Нугаев ведет определенную религиозную пропаганду среди учеников. Однако относилась к этому спокойно и заявила оперативникам: «Он же наш мулла!». Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что у Нугаева имелся определенный компромат на директора, по этой причине он спокойно занимался пропагандой в учебном заведении. Но информация, что ее преподаватель обвиняется в изнасиловании 15-летней ученицы, повергла директрису в настоящий шок.

По словам коллег Нугаева по школе, они были в курсе, что Радик на уроках показывал детям видео со своего телефона с мечетями США. Правда, сами они уверяют, что этих роликов не видели. Знали, что видео из-за океана присылал его брат. На нем запечатлены американские мечети, улицы, дороги, дома. Нугаев рассказывал ученикам, что там живётся лучше и взрослым и детям, экзамены сдавать намного легче. Там все лучше, а в России все плохо.

Учителя вспомнили, что Радик Нугаев был одним из тех, кто пытался добиться через суд разрешения носить девочкам в школе платки и просил учениц надевать на уроки длинные майки и кофты. Суд решил спор не в пользу сторонников ношения платков. Ученицы алтарской школы утверждают, что физрук по-прежнему пропагандировал ношение платков - несмотря на четкую позицию властей и родителей некоторых девочек.

После задержания Нугаева в школе отменили уроки физкультуры. В администрации учебного заведения объяснили, что найти в деревенскую школу педагога крайне сложно, а Нугаев был единственным преподавателем физкультуры. Сейчас в школе срочно подыскивают замену.

Школьницу учителя также характеризуют только с положительной стороны. Девочка хорошо учится, принимает активное участие в жизни школы. Недавно она участвовала во Всероссийском конкурсе письма и выиграла путевку в «Артек». Она должна была ехать туда 30 октября, но теперь поездку, видимо, придется отложить, поскольку школьнице предстоит много времени проводить, беседуя со следователями.

Отец двух дочерей, тренер и религиозный деятель

В селе Радика Нугаева знают хорошо - женат, воспитывает двух дочерей 6 и 10 лет. Одна из них учится в той же школе, что и девятиклассница, с которой физрук вступал в интимную связь. Супруга трудится в Ромодановской больнице медсестрой, а параллельно учится в пединституте. Отец и мать Нугаева пенсионеры, по словам односельчан - очень порядочные люди. Рафик с женой, детьми и родителями жили в одном доме.

Односельчане характеризуют Нугаева как человека доброго и отзывчивого. Помогал друзьям, знакомым и ученикам. У самого Нугаева высшее педагогическое образование, помимо работы в школе Радик тренировал местную футбольную команду «Алтары». В полиции заявили, что раньше Нугаев к уголовной ответственности никогда не привлекался, а в свое время служил в морской пехоте.

В Алтарах Радик Нугаев являлся одним из духовных и религиозных лидеров. Неоднократно награждался грамотами Духовного управления мусульман РМ, в том числе за лучшее чтение «Азана». Принимал активное участие в организации и проведении различных религиозных праздников в Ромодановском районе. Нугаев является соучредителем местной мусульманской организации «Нур». Она входит в состав Духовного управления мусульман Мордовии, руководителем которого является Илдуз Исхаков. Среди уроженцев республики, отправившихся воевать под флагами Исламского государства, в основном были приверженцы как раз этого Духовного управления. Опять же члены этой религиозной общины за последнее время отметились и в республике несколькими уголовными деяниями. Так, к примеру, в конце июля этого года сотрудниками УФСБ был задержан 48-летний председатель белозерского мусульманского общества «Шабан» Рафик Ахметов. Он подозревается в покушении на дачу взятки в крупном размере военкому Ромодановского и Лямбирского районов. Религиозный деятель за 150 тысяч рублей и пакет с продуктами пытался обеспечить своему племяннику и сыну друга «отвод от армии». Еще раньше суд вынес приговор 55-летнему жителю села Белозерье Равилю Абдуллову - бывшему имаму мечети (также входившему в состав Духовного управления мусульман Мордовии). Мужчина послал своему 33-летнему племяннику Абдулкариму Янгличеву, воюющему в Сирии на стороне боевиков, 1335 долларов на покупку автомата. Племянник вступил в связанную с Аль-Каидой террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра». Суд приговорил Равиля Абдуллова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Можно вспомнить и скандал, когда жителей Лямбиря, пришедших 5 июля в Соборную мечеть «Галия» для участия в праздничном намазе, посвящённом мусульманскому религиозному празднику Ураза-байрам, просто не пустили в здание. Получив отказ на просьбу открыть двери, люди обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время мечеть была открыта, но богослужение так и не состоялось. Тогда стараниями отдельных религиозных деятелей из Духовного управления мусульман Мордовии верующие были введены в заблуждение: многим звонили анонимы, другим говорили, что верховные муфтии официально перенесли праздник. Таким образом, была предпринята еще одна попытка внести раскол в мусульманскую общину республики.

Но вернемся к Радику Нугаеву. Известно, что он около 3 лет проживал в Москве. С его слов, все это время он работал на стройке. Там он регулярно посещал мечеть и, видимо, проникся идеями «чистого ислама» (так его называют приверженцы ваххабизма). Вернулся из Первопрестольной в родные Алтары в 2009 году, стал учить всех «правильному» толкованию религиозных канонов. Учил даже своих родителей и детей в школе, например, тому, что нельзя отмечать светские праздники, а на Новый год нельзя брать подарки. Рассказывал, что людей нужно хоронить иначе, чем это делают в селе. В общем, пытался навести свои порядки.

«Во все это я не верю!»

Для супруги и родителей Нугаева его задержание стало настоящей трагедией. По словам родных мужчины, за 12 лет брака он не сказал ни одного бранного слова, не изменял своей жене и не вёл тайную жизнь. Супруга Радика Нугаева Гуля прокомментировала арест мужа на федеральном канале Life:

«Как я узнала, эта школьница стала ему говорить: «Я буду тебе второй женой. Я тебя так люблю, рожу тебе детей». В тот день позвонила Радику и заявила, что уезжает и ей нужно срочно поговорить. Попросила о встрече… Брат Радика видел его, когда мужа сажали в машину, и успел перекинуться с ним парой фраз. Он спросил: «Почему ты туда поехал? Как так получилось?». Радик сказал, что школьница замучила его своей перепиской. Муж сказал, не думал, что так получится… Фото, где муж со школьницей раздетые? Может, их там раздели, затем снимать начали, а потом снимки всем стали показывать. Во все это я не верю!

Я представляю себя в 15 лет: как я могла написать учителю встретиться, сказать, что хочу быть второй женой. Какая вторая жена? В исламе, конечно, есть такое. Но обычно вторыми жёнами берут вдов с детьми, чтобы сделать доброе дело, чтоб женщина не пропала. Но ведь на это деньги нужны, жилплощадь, а он бы это на какие шиши сделал?

Во время обысков какую-то литературу нашли за 92-й год. Это вообще бабушкино, она умерла уже. Она всё это в каком-то платочке хранила... Я тут сижу, меня трясёт, не понимаю, что ищут. Какие мы террористы, мы ведь с мужем даже не выезжали никуда, у нас загранпаспортов нет».

«Мечтала стать второй женой»

Выяснилось, что школьница делилась секретами о своей личной жизни с подругой, которая и рассказала о связи физрука и его подруги. По ее словам, женатый педагог и отец двоих детей начал оказывать знаки внимания одной из учениц девятого класса уже давно. В какой-то момент школьница ответила взаимностью, а их переписка в социальных сетях переросла в более серьёзные отношения. Парочка начала тайно встречаться - катались на автомобиле по окрестностям, скрываясь от односельчан.

«Я знала, что они общаются, - рассказала подруга девушки. - Она мне по секрету говорила, что они переписываются. Насколько я знаю, он ей писал первым, спрашивал, как дела. Она очень ждала этих сообщений. Однажды он не писал несколько дней, так она прям плакала, скучала очень. Я думала, общение быстро закончится. А потом у них начался роман. Мне всё это не нравилось, и я её предупреждала, что, если их поймают, будет плохо. Говорила, чтобы она бросила эти мысли, но она лишь улыбалась в ответ. Она очень этого хотела. Мечтала стать его второй женой».