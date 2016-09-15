«Избавляли город от напасти»

В Мордовии задержаны гастролеры из Самары, за несколько часов успевшие похитить из торговых точек Саранска 5 лотерейных аппаратов с наличностью. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Трое жителей Самары в возрасте 22-32 лет приехали в Мордовию с четко определенной целью - «поработать» по лотерейным автоматам. Парни подъезжали к торговой точке, забирали терминал и увозили. Так, например, утром 19 сентября они на машине подъехали к одному из магазинов, расположенному по улице Васенко, зашли в торговую точку, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, вынесли из тамбура магазина на улицу игровой терминал, погрузили его в машину и скрылись с места происшествия.

Сотрудники магазинов думали, что молодые люди являются владельцами аппаратов, а потому даже не мешали им выносить оборудование. Только в одном случае работник торгового павильона поинтересовался, для чего они собираются забрать установку. После такого вопроса самарцы были вынуждены ретироваться без аппарата. С разницей в несколько часов гастролеры похитили 5 терминалов. Правда, добыча в денежном выражении оказалась довольно скромной. В лотерейном терминале из торгового центра «Дионис» было 8 тысяч рублей, в аппарате из магазина «Мокшанка» 10 тысяч, в терминале из «Городка» - 30 тысяч, из двух других аппаратов похитители извлекли еще 15 тысяч, всего немногим больше 60 тысяч рублей.

Вскоре в полицию стали поступать заявления о кражах от владельцев терминалов. Оперативникам на следующий день удалось вычислить машину, на которой передвигался один из гастролеров. Он был задержан. Позже возле дома по улице Васенко взяли еще двух его подельников. В квартире, которую гости Саранска арендовали, оперативники обнаружили все похищенные терминалы. Еще трем подозреваемым удалось скрыться. В отношении задержанных СУ УМВД России по г.о. Саранск возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

22 сентября в Ленинском суде Саранска всем троим была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди арестованных: 23-летний Дмитрий Саттаров, 32-летний Вячеслав Судаков (он, кстати, является уроженцем Саранска) и 22-летний Артем Кулаев. Ни один из них ранее не был судим.

В суде самарцы не отрицали свою причастность к преступлениям, но возражали против удовлетворения ходатайств следователя о заключении их под стражу. Артем Кулаев заявил: «Эти автоматы запрещены, и я думал, что, наоборот, делаю полезное дело. Избавляю город от напасти!».

Суд изучил материалы, выслушал следователя, прокурора, подозреваемых и их защитников, пришел к выводу, что ходатайства подлежат удовлетворению. Свои доводы суд мотивировал тем, что они подозреваются в преступлении средней тяжести, за которое предусмотрено лишение свободы. Места регистрации и постоянного места жительства в Мордовии подозреваемые не имеют, в связи с чем имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда либо продолжить заниматься преступной деятельностью. Арест в отношении всех подозреваемых избран на срок до 20 ноября.