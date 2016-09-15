Директора стройфирмы обули с алюминиевыми шинами на 120 тысяч рублей

Очередной жертвой аферистов на минувшей неделе стал директор одной из строительных фирм Саранска. Он рассказал стражам порядка, что при строительстве объекта в 2013 году нашел на сайте Avito.ru объявление о продаже нужных ему материалов. Заказал товар через интернет и остался доволен обслуживанием. Спустя несколько лет директор стройфирмы вновь решил связаться с этим предприятием по уже имеющимся контактным данным и заказал алюминиевые шины. Но продавец в этот раз настаивал на полной предварительной оплате товара на 125 тысяч рублей. Заказчик так и сделал. Шло время, а заказ так никто и не думал доставлять. Все попытки вновь связаться с продавцом оказались безуспешны.

В другом случае 64-летний житель Зубово-Полянского района попытался купить иномарку через тот же сайт объявлений и лишился 150 тысяч рублей.

Как рассказал полицейским мужчина, он нашел объявление о срочной продаже автомобиля «Хендай Солярис» за 230 тысяч рублей, созвонился с продавцом и обговорил все вопросы покупки. В ходе беседы владелец иномарки сделал клиенту заманчивое предложение: «Если переведешь деньги в качестве предоплаты, то готов лично привезти машину в Зубово-Полянский район из Подольска». Наш земляк согласился и перечислил на указанную банковскую карту 20 тысяч рублей.

Спустя некоторое время продавец перезвонил и сообщил, что нашел покупателей в Московской области, поэтому сделка не состоится. Житель Зубово-Полянского района не хотел упускать столь выгодной сделки и сам предложил незнакомцу перечислить еще 130 тысяч рублей в качестве предоплаты, главное, чтобы машина не ушла другим людям. Продавец согласился. Как только была отправлена вторая часть денег, телефон продавца стал недоступен. В настоящее время полицейские определили, что телефонный номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области. Устанавливаются собственники банковских карт и место, где были обналичены денежные средства.