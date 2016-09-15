Мать будут судить за падение 1,5-годовалого ребенка из окна

32-летнюю жительницу Саранска будут судить за падение полуторагодовалого сынишки из окна 3 этажа. Ребенок получил серьезные травмы, около двух недель врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша так и не удалось. Недоглядевшей за сыном матери Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родительнице грозит наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Днем 22 июня в доме по улице Веселовского на Светотехстрое женщина открыла настежь окно в детской комнате, где в это время находились двое ее детей в возрасте 1,5 года и 9 лет, а сама при этом ушла на кухню. Малыш, оставшийся без внимания, залез на подоконник и облокотился о москитную сетку. Конструкция не выдержала веса ребенка, и он выпал из открытого окна на улицу. В больнице у него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы костей черепа и закрытую травму живота. Медики пытались спасти мальчика, но 10 июля он скончался.

По делу проводилась медицинская экспертиза, которая установила причину смерти, также были изучены условия воспитания ребенка, действиям родителей дана юридическая оценка. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.