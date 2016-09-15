НАШИ ЛЮДИ В «ДИНАМО»

В понедельник «Мордовия» гостила в Красноярске и крупно уступила. Все четыре мяча во втором тайме в ворота саранской команды отправил Андрей Козлов. Покер фактурному нападающему отчасти помогли сотворить два пенальти. Цифроеды тут же подметили, что в последний раз в рамках первенства ФНЛ Козлов забивал 21 мая - в заключительном туре сезона предыдущего. Выступая за нижегородскую «Волгу», Андрей дважды огорчил свою будущую команду - «Енисей», после чего красноярский клуб финишировал в зоне вылета. И вот затем так сложилось, что «Волга» была расформирована, а «Енисей» возвращен в постэлитный класс.

И надо сказать, что красноярцы определенно переживают период подъема. Чего, к сожалению, пока не скажешь о «Мордовии». Впереди поединок с московским «Динамо». За «бело-голубых» выйдут играть недавние лидеры «бордовых» Кирилл Панченко, Евгений Луценко и Владимир Рыков. И если последний из них провел в Саранске лишь год, то первые двое являлись для наших болельщиков настоящими идолами. Поочередно. Панченко - до весны 2013-го, Луценко - сразу после нее. Кирюха - гвардеец и один из лучших голеадоров в истории клуба. Жэка - обладатель «Приза зрительских симпатий» (2015/2016). Приходите на стадион! С трибун смотреть футбол всегда интереснее.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Михаил ПИЛИПКО, тренер ФК «Мордовия»:

- В первом тайме была равная игра с равными шансами забить гол. Хорошие моменты были и у нас, и у «Енисея». Не забили. По второму тайму комментировать особо нечего, потому что первые 15 минут полностью провалили. Пропустили быстрые голы и уже, можно сказать, доигрывали встречу, чтобы не получить еще больше.

- У вас есть какие-то сомнения по двум пенальти и моменту с незасчитанным голом?

- Ну, вы знаете, сомнения… У меня, может, они есть. И у команды, может быть, тоже. А что это решит? Действия судей все равно ведь запрещено комментировать.

- Почему Астафьев сегодня сорвался? Вроде как еще в первом тайме у него была какая-то стычка с Ломакиным.

- Почему сорвался?! Я не считаю, что он сорвался. Вел борьбу, где-то, может, грань какую-то перешел. На поле во время матча всегда масса эмоций. Подобное может случиться с каждым.

- По своему потенциалу «Мордовия» должна находиться наверху…

- Должна. Согласен с вами. Но пока не получается находиться там, где мы должны быть.

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Енисея»:

- Главное в футболе - победы. А если вместе с победами есть еще неплохая игра в матче с непростым соперником - это вдвойне приятно. Когда ты забиваешь четыре, можешь забить еще… Первый тайм был равным. Если бы «Мордовия» забила в моменте с перекладиной, нам пришлось бы гораздо тяжелее. Но у «Енисея» есть характер. Думаю, даже при пропущенном голе играть бы не бросили. Команды старались, показывали равный футбол. А что произошло во втором тайме, все прекрасно видели.

- После кубковой победы над ЦСКА и сопутствующего обилия эмоций было трудно настраивать команду на очередной календарный матч?

- Нетрудно. У нас хороший коллектив, и все прекрасно понимают, что нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед. И эта победа тоже уже в прошлом. Так и сказал ребятам после матча: все прошло, надо готовиться к «Кубани».

- Малоян не мог сыграть по условиям соглашения с «Мордовией». Как после покера Андрея Козлова выбрать форварда в стартовый состав на матч с «желто-зелеными»?

- Хорошо, что есть из кого выбирать. Это счастье для тренера. Есть моменты, когда ты еле-еле набираешь состав, но бывают и такие, когда выбираешь. И порой не знаешь, кто лучше. Но в данный момент Малоян и Козлов - равноценные нападающие.

- Болельщики московского «Спартака» активно предлагают поставить главным тренером в их команду Андрея Тихонова.

- Да ладно… (Улыбается.) Там есть тренеры. Пускай работают. У меня сейчас есть своя команда.