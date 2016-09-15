«ИНСАР» - ПОБЕДИТЕЛЬ ОСЕННЕГО ТУРНИРА В ТАМБОВЕ

24 и 25 сентября на берегах Цны состоялся осенний турнир среди юношеских команд 2003 года рождения. Нашу республику представляли юные спортсмены Инсарского района.

В первый день инсарцы встречались со СДЮСШОР-6 и с хозяевами арены - ХК «Тамбов». В обоих матчах наши ребята оказались сильнее, разгромив первого соперника со счетом 16:1, а второго - 7:3. Лучшими игроками были признаны Артем Асташкин и Даниил Лоскутов, забросившие по шесть шайб. Во второй день «Инсар» противостоял «Шторму». И снова мордовские хоккеисты одержали победу - 1:6. Особое мастерство продемонстрировал Егор Зорин. В финале юным инсарцам предстояло поспорить с «Тамбовом». Сильный соперник был повержен со счетом 6:5.