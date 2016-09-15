МАСТЕР-КЛАСС ОТ ИРИНЫ КАЛЕНТЬЕВОЙ

На минувшей неделе заслуженный мастер спорта России по маунтинбайку Ирина Калентьева встретилась с юными велогонщиками Мордовии. Бронзовый призер Олимпиады в Пекине-2008, пятикратная победительница Кубка мира, двукратная чемпионка мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр в Рио-2016 - все это достижения спортсменки, выступающей сейчас за Мордовию.

Уникальная возможность пообщаться с известной спортсменкой выпала воспитанникам Комплексной спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР). Ребята приготовили множество вопросов, на которые гостья с удовольствием ответила. Многих интересовало, почему Ирине не удалось пополнить копилку сборной страны в солнечной Бразилии. Попутно Калентьева рассказала о своей спортивной карьере, которая насчитывает вот уже 22 года, поделилась секретами тактической и силовой подготовки, поведала о системе питания, режиме работы и отдыха.

«Вы только начинаете. У вас все впереди. Не нужно бояться соперников, даже если они на голову выше вас. Выкладывайтесь на тренировках на все 100 процентов и, выходя на трассу, будьте в полной уверенности, что вы сможете побороться. И боритесь до конца во что бы то ни стало» - таким был основной лейтмотив напутствий прославленной чемпионки.