ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ

25 сентября в полдень в России был дан старт самому массовому по количеству участников спортивному мероприятию - Всероссийскому дню бега «Кроссу Нации - 2016». В нем приняли участие практически все регионы страны. Мордовия в этот день не только присоединилась к данному ежегодному соревнованию, но и провела 44-й Всероссийский пробег памяти олимпийского чемпиона, почетного гражданина республики Петра Григорьевича Болотникова. В общей сложности на данные старты вышли около 4 тысяч человек.

В этом году перед началом состязаний состоялся флешмоб в поддержку российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Особо тепло любители здорового образа жизни приветствовали Евгения Швецова, который начинал свою спортивную карьеру с «Кросса Нации» и теперь является трехкратным победителем Паралимпиады 2012 года. Он пожелал участникам хорошего старта и отметил, что, только сплотившись, нация будет еще сильнее.

«В Мордовии «Кросс Нации» проводится с 2004 года. Тогда наша республика в числе первых присоединилась к 11 регионам, где впервые прошло данное спортивно-массовое мероприятие. За 12 лет география «Кросса Нации» выросла до 83 регионов. Рекордное количество участников - 30000 - в нашей республике было зарегистрировано во время проведения в Саранске форума «Россия - спортивная держава» в 2011 году», - отметил директор Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, директор соревнований Михаил Храмов.

Как и в прошлые годы, участники Дня бега стартовали ровно в 12:00. Маршрут пробегов прошел по улицам: Советская - Ботевградская - Старопосадская - Республиканская - Московская - Красная - Рабочая. Финишировали на Советской площади.

В вип-забеге первым финишировал прокурор Большеигнатовского района Николай Некаев, вторым - врач федеральной службы МСЭ по Республике Мордовия Михаил Гречишников, третьей - главный бухгалтер саранского детского сада № 73 Анна Сетина.