КАШТАНОВ ДВАЖДЫ ПОБЕДИЛ В ЯРОСЛАВЛЕ

С 24 по 25 сентября Ярославль принимал участников заключительного, пятого, этапа Кубка Нечерноземья и параллельно - открытого чемпионата и первенства города Ярославля и Ярославской области. Соревнования проводились на картодроме СТК «Мотор», собрали 40 спортсменов, которые выявляли победителей в 13 классах. В гонках приняли участие спортсмены из Москвы, Бора, Коврова, Череповца, Твери, Владимира, Костромы, Саранск, Ярославля и других городов.

Мордовию представлял пилот РОО «Ассоциация автомобильного спорта Республики Мордовия» Михаил Каштанов. В квалификации наш юный ас показал третье время. В первом финале Каштанов добился победу, удачно стартовав с третьей позиции. Вторым стал нижегородец Егор Анощенков, третьим - Иван Клюев из Владимира. Во втором финале мордовскому спортсмену приходилось отбивать атаки соперников, и в итоге тройка лидеров финишировала в следующем порядке - Каштанов, Клюев, Анощенков. Итоговый пьедестал этапа вышел в классе «Мини» вышел таким: Михаил Каштанов (18 очков), Иван Клюев (12), Егор Анощенков (12). В целом, по итогам всего Кубка Нечерноземья «золото» добыл Клюев, «серебро» - у Каштанова, «бронза» - у Анощенкова. Поздравляем Михаила с победой и желаем новых успехов на всероссийской автогоночной арене.