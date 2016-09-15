С 11 по 16 сентября «Мордовия-2007» гостила в черноморской Анапе. Международный фестиваль детского футбола «Большие звезды светят малым» прошел на одном дыхании и получил отличную рекламу. Спонсорскую поддержку соревнованиям на добровольной основе оказали известные в виде спорта номер один личности, а футболисты «Спартака» и «Локомотива» даже поприветствовали участников, выйдя на свой матч в футболках с символикой турнира.

Подопечным Ярослава Мочалова, Игоря Лазарева и Никиты Асташкина жребий определил выступать в созвездии Евгения Макеева планеты Диего Марадоны. В групповой борьбе «М-2007» победила ковровскую «Дрим Тим» - 3:2 (отличились Артем Семиков, Геннадий Забродин и Денис Трескин), разгромила анапскую «Школу № 4» - 9:1 (Даниил Федотов - 4, Даниил Савочкин - 2, Владислав Немойкин - 2, Михаил Каштанов) и уступила пермскому «Амкару» - 0:2. Шесть очков соответствовали второму месту в таблице. А вот затем, в матчах за Кубок Дмитрия Кириченко, немного не повезло: поражения от барнаульского «Динамо» - 1:2 (Немойкин) и вологодской СДЮСШОР-3 - 1:3 (Артем Литяйкин). Несмотря на это, наши юные футбольные вундеркинды получили массу положительных эмоций от поездки к морю, для многих она стала первой в жизни. «Мордовия-2007» благодарит за помощь в организации поездки Госсобрание Республики Мордовия и лично В.В. Чибиркина, мордовскую заготовительную компанию «Промконтракт», ООО «Петролинк», ГУП РМ «Лисма», фирмы «ПромснабКГ», «БИО-КлиматС» и «АРКО-ГАЗ».