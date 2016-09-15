РУЗАЕВСКАЯ «ТЕРРИТОРИЯ»

В минувшие выходные Рузаевка принимала очередной этап Чемпионата ДОСААФ России по автокроссу «Территория». Местом проведения соревнований выступила новая трасса для автокросса в районе Сузгарского пруда.

В число участников вошли автогонщики из 12 городов нашей страны - Пензы, Нижнего Ломова, Арзамаса, Йошкар-Олы, Чебоксар, Тамбова, Тольятти, Самары, Саранска, Чамзинки и Рузаевки. Награды были разыграны в пяти классах автомобилей: Д2-1600, Д2Н, Д2-2500, Д2-Классика, Д2-Юниор.

В двух из них победу одержал представитель Арзамаса Дмитрий Орлов. В дисциплине Д2-Классика на первую ступень пьедестала поднялся мастер спорта из Нижегородской области Владимир Мартынов. Среди юниоров самым быстрым оказался пензенский гонщик Владимир Петров. Лучшим среди местных автогонщиков стал Алексей Турлычкин-младший из Рузаевки, который по итогам занял седьмое место.