С 23 по 26 сентября в Саранске проходил фестиваль студенческого спорта «Кольца победы» под девизом «Стань командой победы!». Участниками соревнований стали студенческие клубы, профсоюзы, сборные факультетов учебных заведений. Тринадцать команд боролись за первое место.

Программа фестиваля была насыщенной - от интеллектуального биатлона и защиты проектов до сдач норм ГТО и творческих конкурсов. В первый соревновательный день участникам предстояло сдать нормы ГТО. Во второй - командам предстояло пройти полосу препятствий, организованную сотрудниками Специального управления гражданской защиты совместно со спасателями Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, на территории лыжно-биатлонного центра Республики Мордовия.

Участникам необходимо было проявить навыки в подъеме в гору в тяжелопроходимых условиях, переправиться через реку, бурелом, пройти через этапы «паутина», «бабочка», «качающееся бревно». Также осложняли преодоление дистанции погодные условия. Во время прохождения этапов сотрудники спасательных служб не только осуществляли безопасность участников, но и проводили судейство. В день икс командам предстояло защитить проекты ЗОЖ и туристических маршрутов Мордовии. После чего и были подведены итоги состязаний. После подсчета баллов были выявлены победитель и призеры. Первое место заняла команда «120 жим», второе - коллектив под названием «Импульс», третье - СТЭЭТ.