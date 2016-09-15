БРОНЗОВЫЙ «ОГАРЕВЕЦ»

В Казани состоялся финал Всероссийского чемпионата Ассоциации студенческих клубов России. Команда ССК «Огаревец», представлявшая МГУ имени Н.П. Огарева, без проблем прошла групповой этап, после чего в четвертьфинале разгромила омский «Сапсан» со счетом 5:0.

В полуфинале саранские студенты встретились с командой ССК СВФУ (Якутск). Игра проходила в упорной борьбе, но в итоге удача улыбнулась соперникам - 1:2. В матче за третье место «Огаревец» встречался с тюменской командой «Нефть». Сначала все было не в нашу пользу - за 1,47 до финальной сирены вел соперник (1:3). Но ценою героических усилий в основное время была вырвана ничья, а в серии послематчевых пенальти была одержана победа со счетом 3:2.

Под флагом «Огаревца» выступали: Андрей Тюлюков (географический факультет), Андрей Аношкин, Василий Федосейкин (оба - историко-социологический институт), Сергей Ширшиков (институт национальной культуры), Андрей Жалнин (экономический факультет) и Александр Попов (институт электроники и светотехники). Наши поздравления!