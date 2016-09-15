ВИТАЛИЙ МУТКО ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО МИНСПОРТ ПОДСТАВИТ ПЛЕЧО БЫВШЕМУ ЦЕНТРУ ПОДГОТОВКИ ХОДОКОВ

С 2017 года Министерство спорта Российской Федерации планирует оказывать весомую поддержку Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике Мордовии. Глава Минспорта Виталий Мутко сообщил, что планирует оказывать ощутимую материальную поддержку бывшему ЦОПу имени Виктора Чегина по спортивной ходьбе.

В середине февраля данное учреждение было ликвидировано, а на его основе создана Спортивная школа олимпийского резерва. «Мордовии сейчас тяжело содержать этот спортивный центр, поэтому мы рассматриваем возможность с 1 января подставить ей свое плечо, - цитирует Виталия Мутко ТАСС. - Мы имеем желание забрать всю материальную базу себе на баланс, помочь в содержании, а школа получит возможность тренироваться безвозмездно. Таким образом, пока мы попробуем решить экономическую проблему. В будущем не исключаю, что на базе этой школы в Саранске появится федеральный спортивный центр. Люди, скомпрометировавшие себя допингом, уволены. В Саранске очень хороший интернат. Методики мощнейшие и условия шикарные. И самое главное, что дети хотят заниматься спортом. Почему мы должны отказываться от этого объекта?! Наоборот! Всеми силами стремимся оказать помощь».