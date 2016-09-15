ВСЕ НА «КРОСС НАЦИЙ»!

20 сентября в Мордовии началась регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций - 2016» и 44-м Всероссийском легкоатлетическом пробеге памяти олимпийского чемпиона Петра Григорьевича Болотникова. Соревнования традиционно пройдут на Советской площади 25 сентября. Торжественное открытие состоится в 11.45.

Как отметил директор соревнований, директор КСШОР Михаил Леонидович Храмов, в ходе пресс-конференции, темой которой стали организация и проведение данных стартов, к участию в забегах допускаются профессионалы и любители спорта. Молодежь до 17 лет - при наличии медицинской справки, а лица старше 18 лет - с допуском врача или личной подписью в карточке, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

«Как и в прошлые годы, участники Дня бега стартуют на Советской площади. Далее маршрут пройдет по улицам: Советская - Ботевградская - Старопосадская - Республиканская - Московская - Красная - Рабочая - Советская. Финишируют участники соревнований на Советской площади строго в своем коридоре. Традиционно те, кто поддержит «Кросс Наций» и выйдет 25 сентября на беговую дорожку, будут стартовать в две линии. С первой линии побегут мужчины, юниоры (1997-98 г.р.), женщины, ветераны - те, кто отправятся на 20 км, и сильнейшие спортсмены (юноши и девушки, мужчины и женщины) - те, кто побежит 5 км. Со второй линии - все остальные участники кросса. Для vip-персон, спонсоров соревнований в этом году состоится vip-забег. Он стартует в 12.05», - отметил главный судья соревнований, заместитель директора мордовской КСШОР Вячеслав Сергеевич Мочалов.

«В этом году участие в «Кроссе Наций» примут 85 субъектов Российской Федерации. Сегодня в пресс-конференции по организации и подготовке ко Всероссийскому дню бега министр спорта России В.Л. Мутко отметил высокий уровень проведения соревнований в нашем регионе, - сказал в ходе брифинга директор соревнований и республиканской КСШОР Михаил Леонидович Храмов. - В этом году мы предполагаем, что поддержать «Кросс Наций» в Мордовии выйдут 4500 человек, а также любители бега из Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей. В vip-забеге традиционно примут участие руководители министерств, ведомств, администраций предприятий, видные общественные и политические деятели, ведущие спортсмены республики».

Как заметил начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации Саранска Владимир Семенович Чегодайкин, руководящий состав мэрии примет в «Кроссе Наций» самое активное участие. «Достучаться до каждого человека и коллектива, показать, что это нужно и необходимо, собственным примером, а не в форме приказа - вот главная задача подобных мероприятий. Изначально это соревнование носит массовый характер, очень демократично и рассчитано на людей разных возрастов и с разной спортивной подготовкой. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной страны», - заключил Владимир Чегодайкин.