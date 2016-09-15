ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

С 15 по 17 сентября столица Мордовии принимала IV этап мирового юниорского Гран-при. Безусловно, Саранск, как место проведения столь масштабных соревнований был выбран не случайно. Наша республика неоднократно становилась площадкой крупных спортивных событий и отлично справлялась с их организацией. В частности, год назад регион-13 принимал Международные соревнования серии «Челленджер». В этот раз Мордовия с распростертыми объятиями встречала юных фигуристов в возрасте от 14 лет до 21 года, которые представляли 32 страны.

Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Канада, Китай, Китайский Тайбэй, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Польша, Республика Корея, Турция, Украина, Узбекистан, США и Россия - такой вышла география соревнований.

В Ледовом дворце накануне открытия соревнований состоялась пресс-конференция, и в этот же день, но уже в Государственном музыкальном театре имени Иллариона Яушева, - жеребьевка стартовых номеров участников. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган во время брифинга заявил, что именно четвертый этап, проводимый в Саранске, является рубежом, по результатам которого можно будет сказать: «Да, этот спортсмен отобрался в финал Гран-при!» - или же констатировать факт отсутствия подобных шансов. Также Коган отметил, что финал Гран-при является самым крупным юниорским соревнованием за исключением первенства мира. Все вышесказанное заранее настраивало на то, что борьба на льду будет захватывающей.

Интерес к IV этапу юниорского Гран-при по фигурному катанию, несмотря на все прогнозы скептиков, был небывалый. В Ледовый дворец на состязания, проходившие под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), на протяжении трех дней пришло огромное количество зрителей - что называется, от мала до велика. Во время церемонии торжественного открытия на трибунах яблоку негде было упасть.

По сложившейся традиции в открытии были задействованы воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках Республики Мордовия, которые, так же как и участники, продемонстрировали свое мастерство зрителям. Перед собравшейся публикой выступили артисты Мордовской государственной филармонии - группа «Земляки», детская вокальная студия «Карусельки», солисты Вячеслав Зобков и Оксана Глебова.

Глава Мордовии Владимир Волков в своем выступлении на церемонии открытия подчеркнул, что все присутствующие являются свидетелями поистине исторического события, ведь данный турнир - один из основных в календаре мирового фигурного катания. «Через данные соревнования прошли все фигуристы, которые в дальнейшем успешно выступают на взрослом уровне, а это значит, что мы увидим на нашей ледовой арене будущих звезд мирового спорта. Для Мордовии большая честь принимать юниорский Гран-при. Мы расцениваем проведение турнира именно в Саранске как признание вклада республики в развитие фигурного катания в нашей стране и во всем мире», - подчеркнул руководитель республики.

Трибуны с замиранием сердца наблюдали за программами юных фигуристов, аплодируя успешно выполненным элементам и эмоционально переживая за допущенные спортсменами ошибки. По завершении первого соревновательного дня стали известны имена лидеров. После короткой программы таковыми являлись три российские пары. Серебряные призеры юниорского чемпионата мира Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев - первые, дебютанты серии Гран-при Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - вторые, бронзовые призеры юниорского чемпионата мира, победители финала Гран-при среди юниоров прошлого сезона Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот - третьи. Если говорить о танцевальных дуэтах, то лидером стала российская пара Алла Лобода и Павел Дрозд. На втором месте расположился дуэт из США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Еще одна российская пара Софья Шевченко и Игорь Еременко облюбовала третью позицию. Российский фигурист Александр Самарин лидировал в одиночном мужском катании. Его конкурентами себя обозначили чех Матиас Белохрадский и американец Эндрю Торгашев. Не успели остыть эмоции у зрителей, как соцсети заполонили снимки со спортсменами и фотографии выступлений с хэштегами #jgpsaransk2016.

Одними из главных действующих лиц IV этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию стали волонтеры. Свою работу 120 специально отобранных добровольцев начали уже 13 сентября - как только самолеты со спортсменами приземлились в аэропорту столицы Мордовии. Помогали волонтеры по таким направлениям, как транспорт, размещение, медицинское обслуживание и допинг-контроль, церемонии, сервисы для зрителей. В разговоре с одним из представителей добровольцев удалось узнать, что курьезов во время проведения не возникло, каждый остался доволен - особенно тем, что в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года получил существенную языковую практику.

В заключительный день корреспонденту «ВС» удалось пообщаться с одной из зрительниц. Как выяснилось, самым большим сюрпризом, который преподнесло ей мероприятие, оказалось наличие русских в команде США. «Все спортсмены были очень дружелюбны, с желанием фотографировались и не отказывали в автографах. Была приятно удивлена многочисленным победам россиян. В мужском катании понравились участники от России и Кореи. Эти двое не упали ни разу и выступили очень зрелищно. В женском катании мне понравилась американка, поразившая своей грациозностью. Единственное, что выглядело как-то не очень, - церемония награждения. Признаться, ожидала чего-то более яркого. Но в целом ни разу не пожалела, что потратила несколько вечеров, посетив все дни турнира», - поделилась полученным позитивом Наталья Екония.

Всего на этапе Гран-при в Саранске российские фигуристы смогли завоевать 9 медалей, среди которых 4 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы». Победителями этапа стали: Полина Цурская (женское катание), Александр Самарин (мужское катание), Алла Лобода и Павел Дрозд (танцы), Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев (пары).

Теперь весь цвет юниорского фигурного катания отправится в словенскую Любляну. Впереди у спортсменов еще три этапа, по итогам которых будут отобраны лучшие фигуристы. Сильнейших ждет Большой Финал - его примет Марсель.