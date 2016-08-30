Хакеры пытались похитить 6,5 миллиона рублей со счета саранской фирмы

В полицию обратился директор саранской организации, специализирующейся на оптовой торговле, с заявлением о похищении с банковского счета его фирмы более 6,5 миллиона рублей.

Как установили сотрудники отдела «К» республиканского МВД, неизвестные злоумышленники по удаленному доступу через интернет получили доступ к рабочему компьютеру бухгалтера организации. Хакеры сменили пароль к системе «Клиент-Банк», сформировали платежное поручение и перевели деньги на счета трех организаций, расположенных за пределами Мордовии. Всего было совершено 14 перечислений на сумму около 500 тысяч рублей каждое. Общий ущерб, причиненный организации, составил 6 миллионов 512 тысяч рублей. После этого бухгалтеру организации пришло СМС-уведомление о переводе денег. Руководство фирмы сразу же кинулось за помощью в правоохранительные органы. Благодаря оперативному вмешательству полицейских деньги удалось вернуть.

Сейчас ведутся поиски хакеров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере».

Сотрудники отдела «К» МВД по РМ просят руководителей организаций, использующих услуги дистанционного управления банковскими счетами, подключить СМС-оповещение о движении денег по счету или услугу телефонного подтверждения финансовых операций. При этом носитель с электронно-цифровой подписью, необходимый для совершения банковских переводов, нужно использовать исключительно в момент перечисления денег, а впоследствии извлекать из компьютера.