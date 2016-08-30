«Копайте себе могилу!»

8 сентября в Пролетарском районном суде продлевали меру пресечения 47-летнему жителю Ельников Петру Потапкину. Он обвиняется в диком преступлении - подогретый спиртным Потапкин в порыве ревности до смерти забил свою 36-летнюю сожительницу Марию Крючкову и едва не отправил на тот свет ее 7-летнюю дочь Варю. Изверг разбил девочке голову, сломал ребра и пытался придушить, наступив ногой на горло ребенку. Варе повезло, в дом вовремя зашли полицейские. Мать девочки от серьезных травм скончалась в больнице. Примечательно, что уроженец деревни Мордовские Полянки Ельниковского района Петр Потапкин уже привлекался к уголовной ответственности за распускание рук. В феврале этого года мировым судьей Ельниковского района он был признан виновным в нанесении побоев и приговорен к 2 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов его заработка. Еще раньше он также держал ответ по своим «излюбленным» статьям «Побои» и «Угроза убийством» - Потапкин тогда сильно поколотил Марию Крючкову. Правда, дело было прекращено в связи с примирением сторон - Мария простила Петра, для того чтобы в следующий раз он забил ее до смерти. Теперь Потапкину предстоит отвечать за убийство и покушение на убийство несовершеннолетнего ребенка.

«Я убил твою дочь, приезжай!»

«ВС» стали известны подробности этого шокирующего уголовного дела из первых уст. Вот что Петр Потапкин на следствии рассказывал о произошедшей расправе:

«Примерно два года назад я познакомился с Марией Крючковой. Мы начали общаться и стали поддерживать близкие отношения. Примерно в 2014 году я начал сожительствовать с Марией. Правда, в официальном браке мы не состояли. У Крючковой до нашего с ней знакомства был ребенок - 7-летняя Варвара. В марте этого года у нас с Марией родился совместный ребенок - дочь Арина, которая проживала вместе с нами. Периодически я со своей сожительницей ругался, ссоры происходили по разному поводу, в том числе и из-за моей ревности.

13 июня около 16 часов я приехал на своем автомобиле марки «ВАЗ-2112» домой. Поставил машину в гараж, где выпил самогонки, а потом пошел в дом. В жилище были Мария и Варвара, Арина спала в комнате. Я был пьян и стал выяснять, где в течение дня была моя сожительница. Мой вопрос Мария проигнорировала и ничего мне не ответила. Меня это разозлило, я подошел к ней и начал ее душить руками. Это происходило на глазах Варвары, она испугалась и стала кричать. За это я трижды ударил свою падчерицу кулаком по лицу, а затем оттащил ее в спальню, где закрыл.

После этого я снова переключился на Марию, со злости стал избивать ее руками и ногами. Бил по голове, туловищу, ногам и рукам. Крючкова пыталась закрываться руками, но у нее это не получалось. В гневе я скинул ее в подпол, который находится в прихожей, и сказал ей: «Копай себе могилу!». Из спальной комнаты выбежала Варвара, подбежала к краю подпола, хотела помочь матери вылезти, но я тоже скинул ее вниз. После чего сам спрыгнул в подпол и снова сказал им: «Копайте себе могилу!».

В руках у меня был мобильный телефон, я бросил его в Варвару и сказал ей: «Звони тому, с кем была твоя мама». Затем я снова стал избивать Марию и ее дочь. Через некоторое время я взял Варвару с собой, и мы поехали на машине искать того, с кем была Мария. Варвара показала дорогу, мы приехали к дому по улице Сосновой. Я вышел из машины и стал искать хозяина дома по имени Валера. Когда нашел, то из разговора с ним понял, что он не мог быть с моей сожительницей. Я развернулся и поехал с Варварой домой. По дороге я позвонил матери Крючковой и сказал ей: «Я убил твою дочь, приезжай!».

Дома я взял Варвару за волосы, свалил на пол, а затем встал ногой на горло и начал душить. В это время к нам домой зашли сотрудники полиции. Они начали у меня выяснять, что случилось. Я ответил, что я пьян и избил свою сожительницу и её дочь».

«Мамы мне очень не хватает, заменить мне ее никто никогда не сможет»

«Вечером 13 июня я была дома вместе с мамой и сестрой Ариной. Помню, что я была в прихожей, сестренка лежала на кровати в комнате, а мама была на кухне, ставила чайник на газовую плиту. В это время в дом забежал Потапкин, - рисует душераздирающую картину в своих показаниях дочь погибшей 7-летняя Варвара. - К нам домой он приходил и раньше. Ему разрешала заходить моя мама, хотя с нами он постоянно не жил. Я называла его «дядя Петя». Потапкин был пьян. Это было заметно потому, что от него пахло алкоголем. Он кричал и ругался на маму матом, то есть грубыми словами. Вел себя очень зло. Подбежал к маме, двумя руками схватил ее за шею и стал душить. По лицу мамы было видно, что ей больно и нечем дышать. Я все это видела, сильно за маму испугалась, поэтому громко закричала, чтобы Потапкин перестал душить маму.

Дядя Петя услышал меня, отпустил маму и подошел ко мне. Глаза у него были очень злые. Он сильно ударил меня кулаком лицу. Мне было очень больно. Сразу после удара Потапкин схватил меня за волосы и так протащил из кухни в мою комнату, где толкнул на пол. Когда он тащил меня за волосы, я кричала от боли, но дядя Петя не обращал на это внимания. Он закрыл дверь в комнату снаружи, но я слышала, как Потапкин избивает мою маму. Я слышала удары по телу, но сделать ничего не могла. Мама кричала, ей было больно. Еще я услышала, как она закричала: «Варя, я в подполе». Я поняла, что Потапкин ее туда столкнул.

Я вышла из комнаты и подошла к открытому подполу. Потапкина в это время нигде не было. Я подумала, что он спрятался. Увидела, что мама сидит внизу. Она в этот день была в халате. Халат, лицо и руки у мамы были в крови. Откуда у нее шла кровь, я не видела, но видела, что лицо у мамы сильно разбито от ударов. Когда я стояла на краю подпола и смотрела вниз, Потапкин незаметно подошел сзади и ударил меня в спину рукой, столкнув в подпол. От удара я испытала боль и упала в подпол маме на колени. Дядя Петя прыгнул в подпол следом за мной и закричал: «Я убью вас, копайте могилы!». Он был такой злой, что я думала, что он на самом деле может убить меня, и очень сильно испугалась.

Потапкин продолжал лупить маму руками и ногами. От ударов мама перестала двигаться и затихла. Я подумала, что она потеряла сознание. Все это происходило на моих глазах, я думала, что он хочет и может ее убить. Я очень сильно переживала за маму, поэтому кричала. Когда мама потеряла сознание, Потапкин стал бить меня кулаками по лицу. От ударов мне было очень больно. Он снова крикнул нам: «Копайте себе могилы!».

Затем Потапкин кинул мне мобильный телефон и сказал, чтобы я звонила мужчине, с которым моя мама жила до того, когда еще не было моей младшей сестренки Арины. Я никому не звонила, потому что не знала, кому звонить. Тогда Потапкин сказал: «Поехали». Он достал меня из подвала, заставил умыться. Я боялась ослушаться. Я умылась, на губах у меня была кровь, и она осталась на полотенце, которым я вытиралась. Я села вместе с Потапкиным в машину. Он сказал, что мы поедем к мужчине, который был с мамой. От ударов по голове я плохо понимала, куда мы едем. Я показывала дорогу наугад. Я боялась, что дядя Петя продолжит меня бить, поэтому показала ему случайный дом. Кто в нем живет, я не знала.

Потапкин остановил машину возле дома, вышел и через калитку пошел к дому. Из него выходили женщина и мужчина и о чем-то говорили с Потапкиным. Думаю, они заметили, что лицо у меня было разбито. Мне было больно. От боли я не могла поднять голову, поэтому она у меня была наклонена. Потапкин спросил меня: «Этот мужчина?». Я боялась, что если скажу нет, то мне придется с ним ехать куда-нибудь дальше. Потому сказала, что этот, хотя видела его в первый раз.

После разговора с мужчиной дядя Петя сел в машину, схватил за волосы и стал больно трепать. Вскоре мы поехали к дому. Потапкин потребовал, чтобы я со своего мобильного позвонила бабушке. Я набрала, а он выхватил у меня телефон и сказал ей, чтобы она приезжала за дочерью, то есть за моей мамой. Что еще он сказал по телефону, я не слышала. У меня сильно болела голова от побоев.

Я легла в своей комнате на кровать, но тут же зашел Потапкин, схватил меня за волосы и рывком скинул меня с кровати на пол, мне было больно. Он ругался, что я притворяюсь. Когда я была на полу, дядя Петя наступил мне ногой на горло и сильно надавил, мне нечем стало дышать. Я испугалась, что Потапкин хочет меня убить, плакала, но в это время к нам в дом зашли двое мужчин в форме полиции. Дядя Петя убрал ногу с моей шеи.

При Потапкине я боялась сказать полицейским, что он сделал, и от испуга стала бегать по комнате. Все это время мама оставалась в подполе. Как я думала, без сознания. Если бы не полицейские, Потапкин бы меня убил.

Позже врачи сказали мне, что после избиения у меня были сломаны ребра. Где сейчас моя мама и что с ней, бабушка мне не рассказывала. Раньше Потапкин уже бил маму. Зимой в этом году он при мне сильно избил ее и мою крестную, которые писали заявление в полицию.

С мамой у меня всегда были хорошие, добрые отношения. Она меня никогда не обижала и всегда заботилась. Так долго без мамы я еще никогда не была и поэтому по ней очень скучаю. После смерти мамы я живу в доме у своей бабушки в городе Лукоянове. С бабушкой мне хорошо, но мамы мне очень не хватает, заменить мне ее никто никогда не сможет. Я хотела бы ее увидеть…».

«Прошу отпустить меня под домашний арест»

На суде следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ по РМ ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей. Следователь заявил, что расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью выполнения значительного объема следственных и процессуальных действий, большого количества сложных и длительных по сроку выполнения судебных экспертиз, в частности еще не получены заключения четырех судебных экспертиз ДНК.

Потапкин и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили заменить содержание под стражей домашним арестом.

Суд изучил представленные материалы, выслушал стороны и продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 13 ноября 2016 года. В своем постановлении суд указал: «Потапкин обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории особо тяжких, находясь на свободе, может угрожать или воздействовать на потерпевших и свидетелей, других участников уголовного судопроизводства для изменения ими своих показаний в суде. Может склонить их к даче ложных показаний, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу. Кроме того, предварительное следствие не закончено, предстоит выполнить сложные и длительные по сроку судебные экспертизы».