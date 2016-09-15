«Наблюдатели» загремели на 10 суток за нанесенные телесные повреждения

Активисты проекта «Наблюдатель» во главе с координатором из Брянской области Андреем Зайцевым продолжили провоцировать предвыборные конфликты и скандалы в Мордовии. Как результат - трое из них были арестованы на 10 суток за административное правонарушение.

В прошлом номере «ВС» уже рассказывал о том, как брянский деятель Зайцев с соратниками устроил провокации на участке избирательной комиссии Ленинского района и пытался сорвать совещание в Ромодановской администрации. При этом все свои действия молодые люди скрупулезно снимали на видео. Вероятно, такая задача перед ними и ставилась - провоцировать конфликтные ситуации, дискредитировать ход избирательной кампании и трубить о своих впечатлениях. Полицейские несколько раз забирали скандальных «наблюдателей» в отделение для выяснения обстоятельств, а затем отпускали, пока очередная «акция» не привела Зайцева и компанию в изолятор временного содержания.

На прошлой неделе кандидат в депутаты Государственного собрания РМ, декан филологического факультета МГУ им. Огарева Юрий Мишанин проводил агитационное мероприятие, на которое были приглашены доверенные лица кандидата. По его словам, он сразу заметил в аудитории посторонних людей. Когда их корректно попросили покинуть помещение, они заблокировали вход в аудиторию и стали удерживать участников встречи как заложников. Присутствовавшие утверждают, что молодые люди вели себя нагло и агрессивно.

- Это продолжалось где-то 40 минут. Участники встречи просили, чтобы их выпустили из аудитории: «Это незаконно! Какое вы имеете право?!». Но они не реагировали на слова, фотографировали участников встречи, разговаривали резко, агрессивно, причем создалось такое впечатление, что они это делают не первый раз, - рассказал Юрий Мишанин.

Собравшиеся пытались прорваться через кордон «наблюдателей» на выходе из аудитории, но активисты их не выпускали, грубо отталкивали женщин. У некоторых из них даже остались синяки после стычки с зайцевской командой. Пострадавшие женщины написали заявление в полицию. На уголовное дело телесные повреждения не потянули, но для привлечения к административной ответственности оказались достаточными. Мировой судья рассмотрел материалы дела, собранные полицией, выслушал показания свидетелей и отправил трех активистов - Андрея Зайцева, Андрея Гришина и Игоря Гусейнова - в изолятор временного содержания на 10 суток.

Стоит сказать, что инициативная группа под руководством все того же Зайцева ранее уже пыталась сорвать агитационные мероприятия в Старом Шайгове и селе Мельцаны. Правда, дело до насильственного удержания людей там не доходило.

Брянские СМИ, кстати, не сильно удивились такому повороту событий в Мордовии. Портал Брянск today, например, разместил такой авторский материал: «Первый человек, который решил отправить мне новость об аресте в Саранске Андрея Зайцева, снабдил ее пометкой «Зайка довы*бывался».

Мордовия оказалась не по зубам завсегдатому «активисту». Но впервые Андрей Зайцев оказался прав - во всем виноваты брянские власти, в его аресте - особенно. Это ведь они позволяли ему каждые выборы устраивать вакханалию под названием «#наблюдатель», когда студенты камерами тыкали в лица пожилым членам избирательных комиссий, вопя: «Вы мошенники».

Это брянские власти позволяли «зайчатам» доводить до полуобморочного состояния директоров школ и учителей, устраивая скандалы до избирательных урн.

...Это брянские власти позволяли Андрею Зайцеву глумиться над чиновниками, устраивать троллинг в соцсетях и новостных сайтах.

ИЗБАЛОВАЛИ!

Каждый родитель знает, если ребенку все разрешать и не приучить отвечать за свои поступки, вырастет ужасный сорванец, который рано или поздно из-за вседозволенности нарвется на неприятности. В политике, как оказалось, так же.

Каждое действие рождает противодействие - это естественный закон. А вот Андрей Зайцев считал, что этот закон (как и любой другой) работает только в одну сторону: ему позволено все, а иным силам - ничего.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА!».