ПЕРВЫЙ ПРИВОЛЖСКИЙ ОПЫТ «МОРДОВИИ-2003»

На минувшей неделе в Саранске проходили матчи финального турнира Первенства России в зоне «Приволжье» среди команд спортивных школ (юные футболисты 2003 года рождения). Наряду с наградами за путевки в главный турнир соревнований спорили восемь лучших команд округа, завоевавших этот статус в четырех подгруппах предварительного этапа в начале лета.

«Мордовия-2003» финишировала первой в группе «А», но затем в сражениях за пьедестал подопечным Юрия Уткина и Евгения Буланова немного не повезло. Итог выступления - 4-е место. Однако не стоит забывать, что для 13-летних саранских ребят это только самая первая ступень большого футбольного марафона под названием «Приволжье». Впереди еще масса стартов, и уже на будущий год эта команда будет выступать не в скоротечных турнирах, а в регулярном первенстве с разъездами. Чемпионское звание выиграли представители футбольной школы казанского «Рубина». «Серебро» досталось тольяттинской «Академии», «бронза» уехала в Саратов.

Обязательно стоит добавить, что незаурядного личного достижения добился нападающий «М-2003» Владислав Поляков. Его покер принес крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» (4:0). Важную ничью с «Рубином» принес гол полузащитника Максима Лайкина. Три мяча в ворота «Акрона» забили: Роман Садомский (капитан команды), Никита Николаев и все тот же Лайкин (чей отец Игорь Александрович в 1990-х играл за «Светотехнику», а родной дядя Дмитрий снискал немало лавров, выступая на республиканском уровне).