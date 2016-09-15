ДВА ПОДРЯД ДОМАШНИХ МАТЧА

Поражением с минимальным счетом завершила свой 13-й матч в текущем сезоне саранская «Мордовия». Тринадцатый - это с учетом победы над «Торпедо» в 1/32 финала Кубка России. Только четыре из обозначенных игр футбольный флагман региона-13 провел дома. Все остальное - вне родных стен. Забивать удавалось в пяти матчах - в Хабаровске, Москве и Воронеже (на чужом поле), в ворота «Химок» и «Кубани» (на своем). До конца календарного года - все те же 13 матчей. 17 и 21 сентября - две подряд игры на «Старте» (с «Тюменью» - в 17.00, с «Анжи» - в 18.30). При успешном исходе кубкового рандеву и если встречи 1/8 финала не будут отложены на весну, есть вероятность и 14-го матча. Пока же можно сказать, что 9 из 13 поединков - это домашняя арена. Верим, что все наладится. И добавим, что победителя пары ФК «Мордовия» - «Анжи» ждет поединок с победителем пары ФК «Тамбов» - «Зенит».

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Михаил ПИЛИПКО, тренер ФК «Мордовия»:

- Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды показали атакующий футбол.

Во втором тайме мы больше владели преимуществом, больше преуспели в созданных моментах. Но никто не отменял такую поговорку в футболе: не забиваешь ты - забивают тебе. Один промах при стандарте, индивидуальная ошибка, и как следствие - поражение 0:1. В целом мы считаем, что команда сыграла хорошо. Ребята проявили свои лучшие качества, играли в те зоны, те слабые места, в которые мы планировали играть. Другое дело, что один глобальный недочет привел в итоге к проигрышу. Многое из задуманного получается, играем хорошо, но не можем довести дело до логического завершения. Почему так происходит?! Пока не знаем ответа на этот вопрос.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер «Шинника»:

- Два ярких ощущения имеется у меня после этой игры. Во-первых, мы обыграли хорошую команду, которая находится не на своем месте в таблице. Думаю, подъем «Мордовии» не за горами. Линия нападения у Саранска одна из самых быстрых в нашей лиге. Защитникам приходится очень непросто противостоять таким форвардам. Второе впечатление - нарастающее единство с трибунами. Пусть пришло не так много болельщиков, крайне важно, чтобы команда чувствовала так называемую обратную связь с болельщиками. Это всегда нам очень помогает. Договорились перед матчем играть внимательно и предельно сбалансированно. Старались не допускать ляпы, заботились прежде всего о том, чтобы наши атаки становились законченными. Иначе при неоправданных потерях мы бы никуда не делись от быстрых выбеганий. Со стороны того же Саркисова, например, или Дегтярева. Соперничать с ними в этом компоненте крайне проблематично.