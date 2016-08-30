«МОРДОВИЯ-2008» ВНОВЬ ПОКОРИЛА ЗАРЕЧНЫЙ

С 9 по 11 сентября «Мордовия-2008» (тренеры - Алексей Федюнин и Юрий Гулякин) выступала в городе Заречный Пензенской области. Традиционный всероссийский турнир «Кубок «Союза» принимал детский оздоровительный лагерь «Звездочка».

Участие в соревнованиях приняли шесть команд: СДЮСШОР-14 (Саратов), «Мордовия-1» и «Мордовия-2» (Саранск), «Союз» (Заречный), «Зенит» (Пенза) и «Юность» (Энгельс). Команды сыграли друг с другом по круговой системе, по принципу «каждый с каждым». Обладатель первого места определялся в соперничестве «Союза» и «Мордовии-1». Упорный поединок завершился боевой ничьей 2:2. При равенстве очков с нашей командой по дополнительному показателю (на два забитых мяча больше) «золото» отправилось в копилку наград «Союза». Вторая команда региона-13, разгромив со счетом 4:0 пензенский «Зенит», заняла 4-е место, получив малый кубок и малые «бронзовые» медали. В число лучших юных футболистов турнира вошли: Всеволод Ломанкин, Данила Коровин, Артур Сайдяшев и Максим Федотов.