ПОБЕДЫ ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА В НОВОГОРСКЕ

С 7 по 9 сентября в УТЦ «Новогорск», тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое» и на спортивных базах Москвы и Московской области состоялись открытые Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр.

В легкой атлетике надежды Мордовии, конечно же, возлагались на Евгения Швецова. На дистанции 400 метров в классе Т36 наш прославленный спортсмен финишировал первым с результатом 55,05 секунды. Вслед за ним в медальной зоне прибежали Артем Арефьев (56,50) и Андрей Жирнов (57,41). С результатом 2:05.04 на дистанции 800 метров Швецов побил прежний мировой рекорд, установленный им же.

Всего программа соревнований включала в себя 18 мероприятий по следующим дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велотрек, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол 5х5 (В1), футбол лиц с заболеванием церебральным параличом 7х7. В соревнованиях королевы спорта приняли участие 76 россиян. Общее число участников - 266 российских спортсменов, завоевавших квоты на участие в XV Паралимпийских летних играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 155 мужчин и 111 женщин из 55 регионов России.