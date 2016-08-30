КОНСТАНТИН ДЯШКИН ВЫИГРАЛ КУБОК РОССИИ

В нижегородском Кстово состоялся очередной Кубок России. Соревнования собрали сильнейших силовых троеборцев страны. Мордовию представлял мастер спорта международного класса, чемпион Европы Константин Дяшкин. Саранский спортсмен выступил в весовой категории до 83 кг.

Результаты у Константина вышли следующие: приседание - 262,5 кг; жим лежа - 170 кг; становая тяга - 310 кг. С суммой 742,5 кг Дяшкин не оставил и доли шанса конкурентам. На вторую ступень пьедестала поднялся Евгений Рябчиков из Тульской области, на третью - ярославец Павел Кашин. В командном зачете Мордовия стараниями всего лишь одного пауэрлифтера заняла 8-е место из 19, заработав 12 очков. Теперь в планах перспективного атлета - участие в чемпионате Европы. Установленное достижение к этому обязывает.