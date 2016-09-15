МОРДОВСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ ОБРЕЛ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

Спорткомплекс «Олимпийский» - такое название с прицелом на будущее обрело новое спортивное сооружение МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Строительство продолжалось два года. Финансирование шло из разных источников, но значительная часть средств поступила из республиканского бюджета. В приятном соседстве с красавцем стадионом расположились теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейная коробка, скалодром, уличные тренажеры. В общей сложности на объекте можно проводить занятия по трем десяткам спортивных дисциплин, и что немаловажно - сдавать нормы ГТО.

«Теперь мы можем отрабатывать программы вузовского, школьного и дополнительного образования по всем видам легкой атлетики и игровым видам спорта, - сообщил ректор пединститута Василий Кадакин. - Комплекс в полной мере отвечает требованиям госпрограммы «Развитие физической культуры в РФ на 2016-2020 годы», где поставлена задача строительства малогабаритных спортивных объектов стоимостью до 100 млн рублей - простых в эксплуатации и доступных населению».

В минувшую пятницу с возможностями нового храма спорта ознакомился Глава Мордовии Владимир Волков. «Сейчас около 40 процентов жителей Мордовии регулярно занимаются физкультурой и спортом. Новые многофункциональные спортивные площадки призваны вовлечь в это движение как можно большее число граждан. Речь идет не только о спорте высших достижений, но и об укреплении физического и духовного здоровья нации», - отметил Глава республики.

Особое значение введению в эксплуатацию нового спорткомплекса придал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов. «Во время моего недавнего рабочего визита в Мордовию мы вместе с коллегами не только побывали в образовательных учреждениях, но и посетили множество объектов спортивной направленности. Довелось убедиться, что столица республики Саранск - это действительно город для молодежи, город для активных людей, предпочитающих спортивный отдых. Особое впечатление на меня лично произвел спортивный комплекс МГПИ. Было видно, что его строили с умом, душой и заботой. Поздравляю мордовский пединститут и хочу поблагодарить руководство региона, а также всех, кто помогал возводить данный объект. Нет сомнений, что данный спорткомплекс будет не только приносить удовольствие занимающимся там студентам, но и со временем принесет спортивную славу вузу», - подчеркнул Вениамин Шаевич.