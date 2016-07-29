Растет смена

ФИНАЛ ПРИВОЛЖЬЯ В САРАНСКЕ

На стадионе «Старт» кипят баталии финального турнира первенства России в зоне «Приволжье» среди команд спортивных школ. Два первых тура позади. «Мордовия-2003» начала с крупной победы 3:0 над сверстниками из «Акрона» (Новосемейкино, Самарская область) и ничьи с казанским «Рубином» - 1:1. В первой встрече мячи на свой счет записали Роман Садомский, Никита Николаев и Максим Лайкин, во второй - вновь Максим Лайкин, виды на которого, к слову, имеет московский «Спартак».

Сегодня, 7 сентября, состоится не менее важный третий тур. В соперниках у подопечных Юрия Уткина и Евгения Буланова будут самарские «Крылья Советов», минимально победившие «Акрон» (1:0). Начало поединка в 14.15. Отложите все дела и приходите поддержать наших ребят! На 8 и 10 сентября намечены матчи финальной «пульки». В группе «Б» по 4 очка имеют в активе тольяттинская «Академия» и саратовский «Сокол», 3 очка - у нижегородской «Волги», 1 очко - у ижевского «Зенита». Остается добавить, что «Мордовия-2001», обеспечившая себе путевку в Финал Приволжья в двухкруговом турнире с разъездами, на днях узнала точные сроки и место его проведения. С 19 по 26 октября подопечных Василия Дмитренко и Эдуарда Тюшева ждет интереснейшая поездка в Казань.

ЧЕРЕЗ ЗАРЕЧНЫЙ - К ЧЕРНОМУ МОРЮ

«Мордовия-2007» (тренеры - Ярослав Мочалов, Игорь Лазарев и Никита Асташкин) двумя составами сыграла в Кубке «Союза» среди детских команд. Соревнования были посвящены памяти В.Ф. Адаева и проходили 3 и 4 сентября в городе Заречный Пензенской области. Ребята, выступавшие в синих футболках, стали победителями турнира. Команда, игравшая в красной форме, заняла почетное 5-е место.

Между тем определены соперники «Мордовии-2007» на Международном фестивале детского футбола «Большие звезды светят малым». Соревнования пройдут с 11 по 17 сентября в Анапе и Новороссийске. Саранские футбольные вундеркинды отправляются в первый из двух черноморских городов. Жребий определил «М-2007» в созвездие Евгения Макеева и на планету Диего Марадоны, где предстоят матчи со сверстниками из пермского «Амкара», грозненского «Терека» и ковровской «Дрим Тим».