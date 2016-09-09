ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ

Домашняя ничья с саратовским «Соколом», одиннадцать очков на балансе и ровно столько же забитых и пропущенных мячей. Таков турнирный расклад для «Мордовии» после, опять же, одиннадцати туров. Что дальше ждет нас в первом месяце осени? Открыв календарь, увидим следующую картину. 10 сентября - «Шинник» Ярославль (выезд). 17 сентября - ФК «Тюмень» (дома). 21 сентября - «Анжи» Махачкала (дома, кубковый матч). 26 сентября - «Енисей» Красноярск (выезд). А октябрь начнем с того, что примем московское «Динамо» (2-го числа). Весьма приличный, надо сказать, список. Будет на что и на кого посмотреть. Большая часть турнирного марафона - впереди. Пожелаем успеха главной команде республики.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Михаил ПИЛИПКО,

тренер ФК «Мордовия»:

- Если коротко по матчу, то могу сказать, что у нас не получилась игра в нападении. Рассчитывали на одно, а получились голые нули. Обе команды старались, имели примерно по два голевых момента, но никто не забил. Наверное, ничья - закономерный итог матча.

- Какие слова были произнесены в перерыве?

- Пришлось подзавести футболистов. Потому что первые 15-20 минут многие, чего греха таить, играли, что называется, на полускоростях. Во втором тайме положение дел на поле было уже иным. Мы больше владели инициативой, но соперники постоянно пытались провести острые контратаки. Признаться, у них многое получалось в этом плане, что нам и приходилось держать в уме - нельзя было полностью раскрываться.

- «Сокол» нельзя причислить к тем, кто задает тон в ФНЛ. Почему все-таки не получилось забить и выиграть?

- Трудно не согласиться. Кто лидер, а кто нет, наглядно демонстрирует турнирная таблица. По горячим следам сложно ответить на вопрос, чего конкретно нам не хватило. С другой стороны, забей Осипов свой момент, сейчас бы имели 1:0 на табло и три очка в кармане. Но и перед гостями мелькнул неплохой шанс в концовке. В итоге имеем то, что имеем. Равная игра с обеих сторон, ничья и одно очко.

- Могло ли сказаться на действиях впереди отсутствие Артура Саркисова?

- Конечно, могло. У нас каждый игрок на вес золота.

Вадим ХАФИЗОВ,

главный тренер «Сокола»:

- Серьезно разбирали игру соперника, знали его сильные и слабые стороны. В числе преимуществ назову, прежде всего, игру на стандартах и подбор сильных исполнителей. Два ведущих футболиста «Мордовии» - Чебану и Саркисов - были вызваны в свои сборные. Однако в сравнении с нами у Саранска достаточно длинная скамейка. Поэтому, думаю, было кем их заменить. К сожалению, в этом матче никто не забил. Тем не менее наша команда выполнила установку. Могу только похвалить своих ребят. Играли с душой, с самоотдачей. Вполне могли решить судьбу поединка хорошим ударом на последних минутах. Хозяев спас вратарь. Доволен ли я результатом?! Тренер, как известно, всегда должен оставаться максималистом. И все же считаю, что мы сыграли в достаточно неплохой футбол, добыли очко в выездном матче, и это, безусловно, позитивный момент.