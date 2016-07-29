Тренер спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова Татьяна Цирулева завоевала серебряную медаль чемпионата мира по шашкам-64 среди инвалидов. Мундиаль проходил с 24 августа по 1 сентября в болгарском городке Кранево под эгидой Международной федерации шашек IDF.

Соревнования были организованы в четырех видах инвалидности: по слуху, зрению, ОДА и спеш-олимпик. Мировое «серебро» - далеко не первая награда Цирулевой. В 2015 году Татьяна Петровна стала второй на чемпионате мира по шашкам-100. С успехом известную в республике активистку паралимпийского движения поздравил Глава Мордовии Владимир Волков.