КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП - ТРЕТИЙ КРУГ

Республиканский футбольный чемпионат вступает в решающую фазу. Всего один матч осталось провести в рамках второго круга. Впереди - третий круг (самый ключевой отрезок), и то, с какой долей успеха выступят на нем претенденты на награды, напрямую отразится на итоговом раскладе. В настоящий момент во главе турнирного пелетона «Торбеево». Но каждый из тех, кто чуть позади, рассчитывает сместить с вершины титулованную дружину Андрея Бобрика.

Вторую позицию облюбовали ближайшие соседи торбеевцев из Зубовой Поляны. Сначала подопечные Олега Горелова только искали свою игру, стремясь набирать очки в каждом матче, но сейчас заслуженно застолбили за собой статус одного из главных фаворитов. Летом «Плайтерра» заметно укрепила свои ряды. Чего только стоит приглашение ульяновского мастера Вячеслава Прибылова и известного в Мордовии голеадора Алексея Артемова. Прибылов удивил тем, что успел оформить уже три хет-трика - в матчах с «Мордовией-99», «Спартаком-КЭМЗ» и «МГПИ-Мордовией». Артемов забивает поменьше, но его голы стабильно приносят важные очки.

Существенно преобразился в сравнении с прошлым годом футбольный коллектив МГУ. Огаревцев ведет за собой 33-летний гвардеец ФК «Мордовия» Максим Будников. Сильный сезон проводит капитан команды университета Станислав Щередин. Снайперские функции неплохо выполняет экс-форвард «Мордовии-молодежной» Сергей Тишенков. Нет никаких сомнений в том, что на финишной прямой команда Михаила Аношкина приложит максимум усилий для того, чтобы впервые в своей новейшей истории подняться на пьедестал.

Лучший бомбардир нашей внутренней арены последних лет Сергей Ювенко - главная ударная сила ковылкинского «Спартака». Кому, как не ему, быть во главе почетного списка. На счету Ювенко - 14 мячей, у Прибылова - 10, у Тишенкова - 9. Лидер атак команды «МГПИ-Мордовия» Илья Ермошкин забил 8 мячей, представители МГУ Андрей Тюлюков и Тимур Султанов - по 6.

Тем временем практически определился состав участников финального турнира второго дивизиона. Медали разыграют пять команд. Делегатами от «Востока» будут комсомольская «Сфера» Владимира Большакова и «Большая Елховка» Василия Дмитренко. В зоне «Центр» стопроцентный результат, выиграв все свои матчи, продемонстрировала команда птицефабрики «Атемарской». «Запад», как и ожидалось, представит «Шайговец». А вот судьба второй путевки от «Центра» решится в соперничестве «РИО» и «Вымпела». Дата решающего поединка - 8 сентября. Время начала - 17.00. Место встречи - второе поле стадиона «Старт». Ромодановцев устроит паритет. «РИО» необходимо побеждать, но с абсолютно любым счетом. Интрига, однако. А значит, будет интересно!.. Вообще, все перечисленные здесь команды втордива давно заслуживают места в элите. Если поднять их наверх, многое способно вернуться на круги своя - по крайней мере, наш главный чемпионат обретет приемлемое число команд, и не придется играть в три круга.