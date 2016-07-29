НОВЫЙ УСПЕХ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ В ЕЛЬНИКАХ И ТЕНЬГУШЕВЕ

28 августа на гоночной трассе «Нижегородское кольцо» прошел IV этап Кубка Нижегородской области. Соревнования собрали около полусотни спортсменов из Москвы, Саратова, Бора, Энгельса, Йошкар-Олы, Тольятти, Чебоксар, Нижнего Новгорода и Саранска.

В состязаниях принял участие представитель РОО «Ассоциация автомобильного спорта Республики Мордовия» Михаил Каштанов. Этап получился напряженным, с плотной борьбой и непредсказуемыми результатами. В квалификации класса «мини» спортсмен региона-13 показал лучшее время - 58,819 с. Вторым стал Данила Бояринцев из Йошкар-Олы (58,865 с), третьим - Илья Ильин из Чебоксар (59,004 с). Во втором финале Бояринцев обошел мордовского пилота на старте, но в конце круга Миша вернул себе утраченное. Затем в тройке сильнейших велась упорная борьба с обменом позиций. Бояринцев и Ильин обгоняли Каштанова, но всякий раз наш вундеркинд успешно отвоевывал «золото». «Серебро» уехало в Чувашию, «бронза» - в Марий Эл.

Параллельным курсом в Ельниковском и Теньгушевском районах прошли мастер-классы от Ассоциации автоспорта Мордовии. В мероприятиях приняли участие пилоты, тренеры и механики республиканской сборной по картингу. Гости рассказали учащимся детско-спортивной школы и местному населению об истории их вида спорта, теоретической подготовке к гонкам, продемонстрировали современную экипировку и технику, а также мастерство управления спортивным болидом. В завершение мероприятия состоялась дружеская фотосессия.