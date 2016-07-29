МОРДОВСКИЕ ПРОКУРОРЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЛЬЯТТИ

27 августа в Тольятти состоялся традиционный Всероссийский турнир среди сотрудников Прокуратуры, собравший 8 команд из различных уголков Приволжья. Соревнования проводились на отрытом воздухе по мини-футбольным правилам. На групповом этапе каждый тайм игрался по 12 минут, в плей-офф - по 15 минут.

Сборная Мордовии (главный тренер - Сергей Савочкин) поочередно победила коллег из Свердловской области - 1:0 (автор гола: Александр Степанов), Башкортостана - 3:0 (Дмитрий Вавилов, Артур Игонов, Степанов) и Чувашии - 4:0 (Евгений Чалдышкин - 2, Сергей Кильдишов, Степанов). В полуфинале со счетом 2:0 были обыграны прокуроры Саратовской области. Забитые мячи занесли себе в актив Денис Николаев и Сергей Мишкин. В финале со счетом 4:2 были повержены хозяева - коллектив, представлявший Самарскую область. К взятию ворот привели удары Степанова, Назарова, Николаева и Вавилова. Индивидуальных наград были удостоены Денис Арюков (как лучший вратарь турнира) и Александр Степанов (как лучший бомбардир).