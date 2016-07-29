«МОРДОВИЯ-2003» СЫГРАЕТ В РОДНЫХ СТЕНАХ

С 3 по 10 сентября столица Мордовии примет матчи финального турнира первенства России в зоне «Приволжье» среди команд спортивных школ (юноши 2003 года рождения). В числе участников - 8 команд.

В группе «А» скрестят шпаги «Рубин» (Казань), «МОРДОВИЯ» (Саранск), «Крылья Советов» (Самара) и «Акрон» (Новосемейкино, Самарская область). В группе «В» померятся силами «Академия» (Приморский, Самарская область), СДЮСШОР «Сокол» (Саратов), «Волга» (Нижний Новгород) и «Зенит-Ижевск» (Ижевск). Расписание группового этапа - перед вами. Приходите на стадион поддержать наших доморощенных талантов!

1-й тур. 4 сентября (воскресенье): «Рубин» - «Крылья Советов» (10.00), «МОРДОВИЯ» - «Акрон» (11.25), «Академия» - «Зенит-Ижевск» (12.50), СДЮСШОР «Сокол» - «Волга» НН (14.15). 2-й тур. 5 сентября (понедельник): «Крылья Советов» - «Акрон» (10.00), «Рубин» - «МОРДОВИЯ» (11.25), «Зенит-Ижевск» - «Волга» НН (12.50), «Академия» - СДЮСШОР «Сокол» (14.15). 3-й тур.

7 сентября (среда): «Акрон» - «Рубин» (10.00), «МОРДОВИЯ» - «Крылья Советов» (11.25), СДЮСШОР «Сокол» - «Зенит-Ижевск» (12.50), «Волга» НН - «Академия» (14.15).