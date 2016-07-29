«МОРДОВИЯ-2001» ДОСРОЧНО ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛ ПРИВОЛЖЬЯ

15-летние футболисты МЦПЮФП «Мордовия» пробились в финальный турнир первенства России среди юношеских команд 2001 года рождения в зоне «Приволжье». Вдвойне примечательно то, что путевку в Казань подопечные Василия Дмитренко и Эдуарда Тюшева завоевали досрочно, обеспечив себе одно из двух проходных мест за тур до финиша.

Выездной хет-трик Данилы Афанасьева принес саранским ребятам победу над нижегородской «Волгой» (4:1). Довершил разгром Александр Каргин - бывший вратарь, неожиданно для всех раскрывший в себе талант форварда. Хозяев поля хватило лишь на гол престижа. А в минувшее воскресенье «М-2001» отпраздновала победу над сверстниками из «Олимпийца» (2:1). Здесь уже все решил дубль Германа Поветкина. Можно также отметить, что задачу выхода в следующий раунд наша команда решила без ведущего нападающего Александра Ермакова, который большую часть турнира находился в лазарете. В ближайшие дни и он приступит к тренировкам. Заметно преуспел в концовке турнира марийский «Спартак», но зацепиться за вторую позицию в итоговой таблице все-таки не сумел.

«Бронза» предварительного этапа - за «Мордовией-2000». Увы, она не дает права играть дальше. За два тура до финиша подопечные Сергея Першина и Дениса Кукушкина выбрались на вершину таблицы с нулем в графе «Поражения». Но все испортили два проигрыша на финишной прямой. Многое предопределил предпоследний матч, оставивший после себя травмы и дисквалификации. Но вешать нос не стоит. На будущий год «двухтысячных» ждет переход во взрослый футбол. Однако и с юношескими соревнованиями они еще не заканчивают. В этой команде немало перспективных игроков, способных состояться в мастеров.