ТРИ ГОЛА ЗА ДЕВЯТЬ МИНУТ

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже - то место, где играла даже сборная России. Лет шесть назад, с бельгийцами, товарищеский матч. Досадная ошибка дебютанта Вити Васина, голевой дубль будущей звезды Ромелу Лукаку. Проиграли, как водится, 0:2. Вот и «Мордовии» прежде никак не удавалось победить «Факел» в том месте, где играют еще с довоенных лет. Три поражения (1962 год - 0:3, 1971 год - 2:4, 2003 год - 0:2) и безголевая ничья (2011 год - 0:0). Вот все, чего удавалось, если так можно выразиться, добиться.

Сломать неубедительную традицию удалось в минувший уик-энд. Основные события матча уложились в заключительную десятиминутку первого тайма. Сначала гол гостей, затем - два подряд пенальти в разные стороны. Оба, что занятно, с участием капитана гостей Рената Сабитова.

На 35-й минуте у «Мордовии» прошла комбинация, приведшая к тому, что на самом «пятачке» у ворот «Факела» оказался абсолютно никем не прикрытый Максим Астафьев. Затягивать с решением опытный хавбек не стал - пробил быстро и точно. В ассистенты можно смело записывать не только Андрея Иванова, зряче прострелившего на автора гола, но и Александра Кренделева, отправившего тонкую передачу на ход подключившемуся партнеру.

Качественное исполнение пенальти - заслуга Александра Дегтярева. «Мордовия» удвоила преимущество, пропустила, что называется, в раздевалку, но в тайме втором не позволила соперникам изменить счет на табло. Дегтярев, Кренделев и Иванов, надо сказать, как раз то пополнение, которого очень не хватало саранской команде в матчах, приводивших к поражениям. Но вот сейчас все трое вернулись из лазарета, стабильно выходят в стартовом составе, и, как видим, результат постепенно, но приходит.

Саратовский «Сокол», с которым подопечным Дмитрия Черышева играть дома в ближайшую субботу, пока успехами не блещет. В активе саратовцев всего лишь одна победа. Над «Лучом» (1:0), дела которого совсем уж плохи. С другой стороны, пять ничьих при четырех поражениях говорят о неуступчивом характере футбола, который демонстрирует эта команда. Больше чем с разницей в один мяч подопечные Вадима Хафизова никому не проигрывали. Впрочем, победить «полосатых» смогла даже ульяновская «Волга» (см. кубковые результаты). Приходите на стадион! «Мордовии» сейчас крайне важна поддержка болельщиков.