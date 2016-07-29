ТРОЕ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА ПРОБИЛИСЬ В СБОРНУЮ РОССИИ НА 2017 ГОД

По причине отстранения российской паралимпийской сборной России от участия в Играх в Рио-де-Жанейро в социальных сетях не затихает тотальная волна возмущения. Несмотря ни на что, в это непростое для спортсменов-инвалидов время спортивно-адаптивные школы в нашей стране продолжают свою работу и строят планы на будущее. Ведь сам президент Владимир Путин пообещал провести Всероссийскую Паралимпиаду, заверив, что поощрение победителей и призеров данных соревнований будет не хуже, чем в Рио. О том, чем живут, чем дышат и на что надеются сейчас спортсмены-инвалиды Мордовии, нам рассказал старший тренер ГБУ РМ «Спортивно-адаптивная школа Е.В. Швецова» Андрей БОГАТЫРЕВ.

- Андрей Алексеевич, как отреагировали на решение Международного паралимпийского комитета наши спортсмены?

- После огласки данного решения все мы, честно говоря, пребывали в легком шоке. Ведь речь идет не только о Паралимпиаде в Рио. Сейчас мы рискуем тем, что чемпионаты мира и Европы 2017 года по разным направлением россиянам придется пропустить, следовательно, придется вести работу в отсутствие международного развития.

- Стимулы у ребят от этого не снизятся?

- Конечно, это может существенно повлиять на мотивацию ребят. Оно и понятно, ведь многие из наших воспитанников вполне готовы выйти на мировую арену и, возможно, даже завоевать награды. Для них это хороший шанс заявить о себе.

- Кто-то из воспитанников школы приглашен в сборную России?

- Да, трое наших воспитанников включены в национальную сборную на 2017 год. Это сестры Регина и Алина Хохловы, а вместе с ними Александр Суринов. Все они занимаются спортивной ходьбой. Чуть раньше в сборную была приглашена еще одна наша воспитанница, но из-за проблем со здоровьем ей, увы, пришлось оставить спорт. А так бы и ее, скорее всего, могли увидеть на крупных международных стартах.

- Спортивно-адаптивная школа имени Евгения Швецова действует в республике не первый год. Однако первые успехи приходят только сейчас. С чем это связано?

- Есть такой момент. Школа функционирует достаточно давно, но плодотворно работать мы стали только после объединения усилий со спортивным комплексом «Мордовия». Первым успехом стало завоевание шести медалей на чемпионате и первенстве России, проходивших в Йошкар-Оле в 2015 году. Есть чем похвастать и в году текущем. В феврале наши спортсмены привезли с чемпионата и первенства страны в закрытых помещениях 15 наград. Самый главный старт 2016 года в июне вновь проходил в столице Марий Эл. Индивидуальные награды соревнований завоевали все девять спортсменов. Преуспели мы и в командном зачете.

- Есть ли в районах республики филиалы швецовской школы?

- Обязательно. На сегодняшний день ребята тренируются в Дубенках, Инсаре и Краснослободске. Тренеры там выполняют свою работу очень хорошо, их воспитанники показывают достойные результаты. Сильнейших спортсменов из районов стараемся привозить в Саранск, для того чтобы у них было больше возможностей. Всецело надеемся, что в ближайшем будущем еще больше расширимся в географическом плане.

- Как проходит селекция?

- Набираем в основном из коррекционных школ, куда приезжает тренер и отбирает детей. Но гораздо чаще берем всех желающих, а потом уже, после пристального просмотра, отбираем сильнейших. И заранее, конечно же, предупреждаем пришедших, что это не просто уроки физкультуры, а спорт высших достижений.

- Сколько всего спортсменов тренируется в системе школы?

- Всего на данный момент в школе около 150 спортсменов-инвалидов, и на них приходится примерно 15 тренеров. Самая большая федерация у нас в спорте лиц с нарушением интеллектуальных способностей. Главная задача сейчас - вывести все остальные федерации на должный уровень.

- Каков костяк сборной Мордовии?

- Регина и Алина Хохловы, Александр Суринов (все - спортивная ходьба), Александр Баранов, Олег Абрамов (оба - бег на длинные и средние дистанции), Александр Владимиров и Виктор Шукшин (оба - прыжки в высоту и в длину), Юлия Слесарева (спринтер, дистанции 100 и 200 метров).

- Каждая из федераций имеет аккредитацию?

- Аккредитованы пока только две федерации, остальные - в процессе подготовки к этому. Мы над этим работаем, ведь с 2017 года все федерации спорта должны быть аккредитованы, иначе нельзя будет поехать в другой регион на соревнования. Без этого невозможно будет даже организовать турниры у себя в Мордовии. А еще аккредитация - это возможность получения спортивных разрядов для наших спортсменов.

- Поделитесь ближайшими планами.

- Сейчас у ребят начнется полноценный тренировочный процесс. Совсем скоро будем готовить документы на трех кандидатов в сборную. В ноябре запланировали провести матчевую встречу - пригласим несколько городов. Но в основном все силы будут брошены на февраль, когда Саранск примет специализированные чемпионат и первенство по легкой атлетике. Нам необходимо максимально хорошо на них выступить.

- У кого из соперников вы бы поучились?

- В любом регионе, где функционирует спортивно-адаптивная школа, можно найти что-то интересное. Обмен опытом и наработками - очень полезная практика. Например, в Омске - сильные бегуны, которые должны были ехать в Рио за наградами.

- Если говорить о том, чего не хватает сейчас школе, что бы вы назвали в первую очередь?

- Ответ стандартен - финансирования. И все-таки, несмотря на то, что бюджет у нас небольшой, наш директор Наталья Гришакова старается сделать для своих подопечных все самое лучшее. Благодаря ее активности держимся и добиваемся успехов. Мечтаем создать школу-интернат для лучшей подготовки ребят. Но все это - в далекой перспективе. Еще нам не помешал бы в школе хороший психолог.

- Евгений Швецов часто видится с воспитанниками школы, названной его именем?

- Когда он здесь, то, конечно, видимся. Но в этом году у Жени был очень плотный график. А так он всегда рад пообщаться с ребятами. Они к нему тянутся, так как он для них - живая мотивация, пример для подражания.