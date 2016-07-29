Игривая «Императрица»

В Новой Москве в рамках операции «Заслон» полицейские закрыли притон по оказанию интимных услуг, организатором которого являлась 24-летняя уроженка Мордовии. Правда, в беседах с полицейскими сотрудницы секс-фирмы изо всех сил пытались доказать, что работают не в борделе, а в массажном салоне с претенциозным названием «Императрица».

Интим-салон накрыли сотрудники УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу ГУ МВД России по Москве. В заведении неустанно трудились семнадцать ночных бабочек. Путаны принимали клиентов в двухэтажном особняке. Бордель позиционировал себя как массажный салон «Императрица» и пользовался популярностью - соседи рассказали, что к дому непрестанно подъезжали машины с клиентами. Вот только посетители - исключительно мужского пола, будто девушкам лечебные процедуры здесь противопоказаны. Бордель работал на протяжении нескольких месяцев, а деятельность проституток курировала 24-летняя жительница Мордовии по имени Ева (она являлась администратором заведения).

Правда, попасть внутрь мог далеко не каждый клиент - в заведении соблюдались строгие меры конспирации. Дом как снаружи, так и внутри был оборудован видеокамерами, за безопасностью следили охранники. В момент появления оперативников в салоне несли трудовую вахту семь псевдомассажисток. Завидев полицейских, девушки прячут лица, натягивают на себя одеяло, пытаются укрыться под кроватью.

Помимо путан полицейские застали в заведении одного из клиентов.

- Что вы здесь делаете? - интересуется оперативник с видеокамерой.

- Я пришел на массаж, - скрывая лицо низко надвинутой на лоб бейсболкой, отвечает парень. - В этом заведении я впервые.

- Как вы нашли это место?

- Проезжал мимо, решил зайти.

- Так на доме даже вывески нет…

- Я почувствовал, что здесь массаж, вот и зашел…

Визиту полицейских в «Императрицу» предшествовали оперативные мероприятия. Администратор по имени Ева успела получить от полицейских, игравших роль клиентов, 10 тысяч рублей. Едва оперативники заявили, что это контрольная закупка, «мамочка» попыталась избавиться от денег и списка с графиком работы своих сотрудниц - все это она выбросила в мусорное ведро. Однако полицейские при понятых извлекли деньги из корзины и продемонстрировали, что номера купюр соответствуют тем, что были заранее отсканированы для контрольной закупки. Среди изъятого у администратора салона - бухгалтерские записи о деятельности заведения, а также список десяти тружениц постельного фронта. Напротив каждой - год рождения, телефон и график работы. Судя по записям, одной из жриц любви в августе даже был предоставлен отпуск.

Одна из девушек объяснила, что двухэтажный особняк, в котором располагается салон, принадлежит уехавшему за границу человеку. На время он оставил дом на попечение своей знакомой, а та якобы безвозмездно сдала его организаторам массажного бизнеса.

Отвечавшая за работу салона уроженка Мордовии выдала оперативникам два тайника с деньгами. В одном находились деньги, взимаемые с проштрафившихся сотрудниц (список с именами девушек и суммой прилагался), а в другом тайнике наша землячка хранила всю прибыль от оказания интимных услуг.

Одна из сотрудниц салона по имени Анна, скрывая лицо, соглашается рассказать на камеру полицейским о своей работе:

- Как вы попали в этот дом?

- По объявлению в интернете, на одном сайте я нашла информацию о том, что массажному салону требуются сотрудницы.

- Кто вас брал на работу?

- Сейчас эта девушка в салоне уже не работает.

- Какие услуги вы здесь оказывали?

- Классический и эротический массаж.

- Сколько стоит услуга?

- Стандартная программа стоит 1700 рублей. Полчаса классический массаж, и еще полчаса расслабляющий.

- Что значит расслабляющий?

- Это когда девушка расслабляет рукой, грудью, животом, ягодицами.

- Сколько с 1700 рублей шло лично вам?

- 500 рублей.

- Эти деньги ваша зарплата?

- Да.

- Оказываете ли вы услуги дополнительного характера помимо массажа?

- Если вы имеете в виду интимные услуги с проникновением, то мы их не оказывали. Ограничивались только различными видами эротического массажа.

- Например?

- Например, «Ветка сакуры» - это когда девушка поглаживает, покусывает мужчину. «Боди-тайский» - массаж с использованием масла, «Душ-коктейль» - это когда девушка делает массаж в душе.

- Кому вы передавали деньги, полученные от клиентов?

- Сегодня Еве, она на смене.

- Ева это кто?

- Администратор нашего салона «Императрица».

- Это она ведет бухгалтерский учет?

- Да, она.

- Все сотрудницы салона проживают в доме?

- Кто-то здесь, кто-то в другом месте, а сюда приезжают работать на смену.

- Часто ли к вам приходят устраиваться на работу новые девушки?

- Приходят довольно часто.

Несмотря на заявление Анны, что сотрудницы «Императрицы» интимные услуги не оказывают, по телефону девушки намекают, что массаж зайдет так далеко, как пожелает клиент.

Среди сотрудниц «Императрицы» в основном приезжие из провинции и ближнего зарубежья. «Я пришла в профессию неслучайно, - рассказывает одна из секс-работниц. - В интим-салон пошла работать из-за острой нехватки денег. Тружусь в фирме несколько месяцев».

Сейчас в отношении уроженки Мордовии возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет. Следователем в отношении нашей землячки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Эдуард АНЮТИН

