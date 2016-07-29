В ДТП под Пензой погибла мать четверых детей вместе со старшей дочерью

В Пензенской области произошло страшное ДТП с участием двух авто из Мордовии - в лобовом столкновении сошлись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2110». Последствия жуткой аварии принесли беду сразу в две семьи. В «Гранте» скончались 40-летняя мать четверых детей Ирина Савельева, управлявшая автомобилем, и ее старшая дочь 19-летняя Екатерина. Еще одна дочка Ирины Савельевой - 14-летняя Мария - в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию пензенской больницы. В «десятке» обошлось без жертв - водитель автомашины, его супруга и дочь женщины с переломами угодили на больничные койки.

Авария

27 августа Ирина Савельева вместе со старшей дочерью отправилась из Саранска в Пензу для того, чтобы сделать покупки к новому учебному году. Стаж вождения у женщины небольшой, «Ладу Гранту» Ирина купила недавно, но, несмотря на это, не стала отказываться от поездки в другой город.

По информации сотрудников Госавтоинспекции Пензенской области, авария произошла около 14 часов недалеко от Пензы. По предварительной версии, Ирина Савельева на «Гранте» обгоняла фуру, выехала на встречку, но завершить маневр не успела. На большой скорости ее машина врезалась в двигавшуюся навстречу «десятку». От удара машина Савельевой слетела с дороги в кювет. Ирина Савельева и ее старшая дочь Екатерина скончались на месте происшествия. Средняя дочь Мария была госпитализирована в пензенскую больницу. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы, переломы ребер, бедра, повреждения внутренних органов. Медики оценивают состояние девочки как крайне тяжелое. Пациентке уже сделали несколько операций, сейчас она находится без сознания.

В «десятке» ехала семья из Рузаевки, они возвращались домой с водоема в Пензенской области. У 57-летнего водителя Юрия Динина в ДТП была повреждена грудная клетка и сломана нога, его 51-летняя супруга Любовь Телеляева получила серьезную травму головы и перелом бедра, переломы руки и ноги зафиксированы и у ее дочери 20-летней Елены Телеляевой. Девушка беременна, но медики уверяют, что ребенок не пострадал, угрозы выкидыша нет.

Савельевы

Для семьи Савельевых гибель матери и старшей сестры - огромная трагедия. Не прошло и полгода, как погиб отец девочек Олег Савельев. Мужчина выпал с балкона 5 этажа. Теперь сиротами остались три девочки: пострадавшая в ДТП ученица 9 класса Мария и две ее младшие сестренки - 8-летняя Виктория и 9-летняя Дарья. Судя по всему, воспитанием детей теперь будет заниматься бабушка - мать Ирины Савельевой.

По словам знакомых, Савельевы были очень хорошей, дружной семьей. Ирина по профессии медик, в последнее время трудилась лаборантом в Мордовской республиканской клинической больнице. Старшая дочь Екатерина окончила первый курс экономического факультета мордовского университета, встречалась с парнем. У пары все было серьезно, через некоторое время они планировали официально оформить свои отношения...

«Мы вообще чудом остались живы»

Авария под Пензой вызвала большой отклик у посетителей социальных сетей. Среди тех, кто обсуждал ДТП, была и девушка под ником Лена Телеляева. Вот что она написала в соцсети «Вконтакте»:

- Я была в «ВАЗ-2110», мы ехали с семьёй домой, а какие-то е… вылетели на нас. Если права накупили, нечего обгонять фуры. За рулем у меня отец был. Он ехал спокойно. Мы вообще чудом остались живы. Родные в тяжелом состоянии. Мне досталось меньше всех, хотя я впереди сидела. У меня ноги сломаны, левая рука и лицо разбиты, сотрясения нет, а родители очень пострадали. Я лежу, смотрю на маму, и сердце кровью обливается. Она единственная, кто осталась у меня из родных, ни братьев, ни сестёр, вообще никого. Она для меня все. Она сейчас спит, а я даже не могу к ней подойти, так как перебиты ноги. Все что остается, только писать с телефона.

Не надо было женщине на «Гранте» гонять! Нужно было о близких подумать. К чему теперь привели её понты? Другими словами я это назвать не могу! Нас покалечила, к тому же я беременная. С ребенком, славу богу, все в порядке!

«За каких-то полгода не стало большой семьи»

Не менее примечательны комментарии и других пользователей:

- Девушку можно понять, они ехали спокойно, никого не трогали, и вдруг авария. Тем более она в положении... Они живы, но какие последствия будут, никто еще не знает! Всех жалко, и кто погиб, и кто выжил. Но мне лично обидно за людей из 10-ки. По вине чужого человека такое пережить...

- Судя по характерной отметине на лобовом, девушка - водитель «Гранты» - не была пристёгнута. Повреждений водительской «капсулы» практически нет - могла бы отделаться травами. Жаль. Зачем же пренебрегать ремешками? Деформаций, кроме передка и лобового, практически нет, погибли, скорее всего, потому, что не были пристегнуты, из-за удара о стекло, руль и т.д.

- Я видела, как доставали людей из «Гранты». Сама там была. Зрелище ужасное, врагу не пожелаешь. Страшно по трассе ездить, вот так въедут в тебя, и все!

- Ирина была очень хорошим человеком. Дочки у нее тоже умнички и красавицы. Такая семья была пример для всех. Никто не застрахован от таких трагедий!

- Мало того что двое похорон, плюс лечение Маши, которая в больнице в Пензе. И две младшие сестрички остались круглыми сиротами. Бабушка, конечно, всех не потянет ни физически, ни финансово. Девчонок нужно растить-поднимать. Ужасная трагедия! За каких-то полгода не стало большой семьи.

Эдуард АНЮТИН

