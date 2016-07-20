Сдал в ломбард бижутерию по цене золота

При помощи ловкости рук проходимец заработал в Саранске почти 80 тысяч рублей. Аферист обвел вокруг пальца сотрудника ломбарда, подсунув вместо золотой цепочки бижутерию.

Саранские полицейские ищут мошенника, провернувшего махинацию на 80 тысяч рублей. 16 августа незнакомец заявился в помещение скупки ювелирных изделий и драгоценных металлов на одном из рынков города. Мужчина предъявил сотруднице ломбарда золотую цепочку, скупщица взвесила украшение и озвучила клиенту сумму, за которую она готова купить изделие, - 78 тысяч 610 рублей.

По словам работницы ломбарда, мужчина стал рассуждать о том, что ему жаль продавать цепочку, и он забрал ее назад, однако помещение не покинул. В течение нескольких минут клиент разговаривал с женщиной об украшении и, наконец, принял решение все-таки продать изделие. Получив деньги, мужчина ушел. Спустя несколько дней при проверке золотых украшений сотрудники ломбарда обнаружили, что цепочка является хорошо исполненной, но не представляющей большой ценности бижутерией.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что аферист после взвешивания подменил золотое украшение. Оперативники устанавливают личность злоумышленника. Предположительно мужчина находился в Мордовии проездом и является гастролером. Он может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным на территории соседних регионов. Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются с просьбой к работникам ломбардов проявлять бдительность при скупке ювелирных изделий. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении данного человека, просьба сообщить по телефонам: 76-08-80, 29-77-44 или 102.