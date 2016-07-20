ОТКРЫВАЕМ ВТОРОЙ ФРОНТ

Ноздря в ноздрю шли «Мордовия» и «Кубань» в личном соперничестве в чемпионатах страны перед их новой игрой в минувший уик-энд. В 12 предыдущих матчах имели место быть 4 наши победы, 4 ничьи и 4 поражения, при разности забитых и пропущенных мячей 9:9. Но чаша весов «канареек» опять перевесила. Саранская команда потерпела весьма чувствительное поражение, ведь так уж повелось, что каждая встреча с «желто-зелеными» несет собой особый случай. Наличие принципиальности отрицать нельзя. Тем досаднее результат, оставшийся гореть на табло стадиона «Старт». Не радует и таблица - пока мы проигрываем чаще остальных. С другой стороны, до того же шестого места (за вычитанием «Спартака-2» и «Зенита-2», оно номинально четвертое) всего-то шесть очков.

Но не будем слишком долго о грустном. И отметим, что уже сегодня, 24 августа, «Мордовия» сыграет в Москве. Да не с кем-нибудь, а с легендарным «Торпедо». Наш недавний соперник по Премьер-лиге ныне довольствуется статусом клуба ПФЛ. В настоящий момент «автозаводцы» выступают под руководством Виктора Булатова и идут на третьем месте в турнире зоны «Центр» второго дивизиона. В конкурентах - курский «Авангард», белгородский «Энергомаш», подольский «Витязь» и ФК «Рязань». Весьма знакомая нам компания, не правда ли?! Гостей «Торпедо» принимает вовсе не на Восточной улице, а на скромном стадионе «Академии футбола «Спартак» имени Федора Черенкова» в Сокольниках. Начало матча в 17.00. Победителя в

1/16 финала, согласно жребию, ждет домашнее противостояние с махачкалинским «Анжи». Полный расклад, кто на кого выходит, приведен на соседней странице.

Тем временем в ФНЛ произошла первая тренерская отставка. С поста главного тренера «Тамбова» освобожден Валерий Есипов. «Волки», являясь абсолютными дебютантами постэлитного класса, стартовали действительно очень дерзко, но матчем 4-го тура в Саранске открыли шестиматчевую серию без побед и резко сдали вниз. Поговаривают, что смена тренера в тамбовском клубе - событие ожидаемое и у генерального директора Георгия Ярцева уже есть новая кандидатура (со спартаковским прошлым, естественно).

И напоследок о наших сборниках. В расположение национальной команды Молдавии вызван Илья Чебану. 5 сентября подопечным Игоря Добровольского предстоит сыграть в Кардиффе - с нашумевшими на Евро-2016 валлийцами. В стане своей сборной наш основной вратарь пробудет с 29 августа по 6 сентября, а следовательно, пропустит следующий домашний матч «Мордовии» с саратовским «Соколом». Сразу на два поединка - товарищеский с Чехией (31 августа) и отборочный к ЧМ-2018 с Данией (4 сентября) - в сборную Армении вызван нападающий Артур Саркисов.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ