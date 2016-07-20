ОТКРЫВАЕМ ВТОРОЙ ФРОНТ
Ноздря в ноздрю шли «Мордовия» и «Кубань» в личном соперничестве в чемпионатах страны перед их новой игрой в минувший уик-энд. В 12 предыдущих матчах имели место быть 4 наши победы, 4 ничьи и 4 поражения, при разности забитых и пропущенных мячей 9:9. Но чаша весов «канареек» опять перевесила. Саранская команда потерпела весьма чувствительное поражение, ведь так уж повелось, что каждая встреча с «желто-зелеными» несет собой особый случай. Наличие принципиальности отрицать нельзя. Тем досаднее результат, оставшийся гореть на табло стадиона «Старт». Не радует и таблица - пока мы проигрываем чаще остальных. С другой стороны, до того же шестого места (за вычитанием «Спартака-2» и «Зенита-2», оно номинально четвертое) всего-то шесть очков.
Но не будем слишком долго о грустном. И отметим, что уже сегодня, 24 августа, «Мордовия» сыграет в Москве. Да не с кем-нибудь, а с легендарным «Торпедо». Наш недавний соперник по Премьер-лиге ныне довольствуется статусом клуба ПФЛ. В настоящий момент «автозаводцы» выступают под руководством Виктора Булатова и идут на третьем месте в турнире зоны «Центр» второго дивизиона. В конкурентах - курский «Авангард», белгородский «Энергомаш», подольский «Витязь» и ФК «Рязань». Весьма знакомая нам компания, не правда ли?! Гостей «Торпедо» принимает вовсе не на Восточной улице, а на скромном стадионе «Академии футбола «Спартак» имени Федора Черенкова» в Сокольниках. Начало матча в 17.00. Победителя в
1/16 финала, согласно жребию, ждет домашнее противостояние с махачкалинским «Анжи». Полный расклад, кто на кого выходит, приведен на соседней странице.
Тем временем в ФНЛ произошла первая тренерская отставка. С поста главного тренера «Тамбова» освобожден Валерий Есипов. «Волки», являясь абсолютными дебютантами постэлитного класса, стартовали действительно очень дерзко, но матчем 4-го тура в Саранске открыли шестиматчевую серию без побед и резко сдали вниз. Поговаривают, что смена тренера в тамбовском клубе - событие ожидаемое и у генерального директора Георгия Ярцева уже есть новая кандидатура (со спартаковским прошлым, естественно).
И напоследок о наших сборниках. В расположение национальной команды Молдавии вызван Илья Чебану. 5 сентября подопечным Игоря Добровольского предстоит сыграть в Кардиффе - с нашумевшими на Евро-2016 валлийцами. В стане своей сборной наш основной вратарь пробудет с 29 августа по 6 сентября, а следовательно, пропустит следующий домашний матч «Мордовии» с саратовским «Соколом». Сразу на два поединка - товарищеский с Чехией (31 августа) и отборочный к ЧМ-2018 с Данией (4 сентября) - в сборную Армении вызван нападающий Артур Саркисов.
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками за досадное поражение. Нашей главной бедой продолжает оставаться отсутствие хладнокровия перед чужими воротами. Нужно забивать, нужно создавать моменты. И в этом матче мы наглядно увидели, как соперник победил как раз за счет того, о чем я сказал. Первый гол на загляденье, второй такой же, но это показатель класса игроков, которые их нам забили.
- Чем объяснить большое число ошибок в обороне?
- Тут понимаете, в чем дело - практически все команды играют против нас одинаково. Через длинные передачи и успешные действия «на втором этаже» в штрафной площади. Вспомните первый гол. Навес и сброс под удар. Головой нас «Кубань» переиграла.
- Сложилось впечатление, что при счете 1:3 «Мордовия» заиграла намного активнее. Почему так не действовать весь матч?
- Не совсем так. Просто сейчас все намеренно садятся в оборону. Пошла почему-то такая мода. А после игр говорят примерно следующее: «Мы разобрали игру соперника, поставили автобус сзади и ждали своего шанса». Мы со всеми командами играем в достойный футбол, но соперники его просто выносят и бегут вперед как попало. В общем, забить не так просто, но всегда надо. Циркуляция мяча с одного фланга на другой, может быть, некрасива и не всем понятна. Но серьезный минус в том, что в нашей атакующей линии нет футболистов, которые способны бороться с высокорослыми защитниками. Наши форварды, по большей части, коротыши. Они скоростные, но нет возможности сделать на них длинные передачи верхом. Но и при этом у «Мордовии» все равно есть шансы забить, они создаются. Вспомните хотя бы два острых момента Астафьева, два штрафных интересно пробили. Подводит реализация.
Михаил СЕМЕНОВ, тренер «Кубани»:
- Мы знали, что «Мордовия» очень быстрая команда. Ее игроки достаточно высоко прессингуют и обладают хорошей скоростью. Признаюсь, мы решили упростить игру, действовать вторым номером. Такая роль требует терпения, и ребята терпели. Футболисты правильно действовали в позиционной обороне и ждали своих моментов впереди. И моментов, нужно подчеркнуть, нами было создано достаточно - четыре выхода один на один с вратарем, три мяча забито. Вот вам и долгожданная победа.
- Чем эта игра для «Кубани» отличалась от остальных на стартовом отрезке первенства?
- Прежде нам, главным образом, элементарно не везло. И как я уже сказал, важно было проявлять терпение, чтобы дождаться результативной контратаки. В этом главное отличие, и это принесло три очка в копилку.