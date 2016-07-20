«МОРДОВИЯ» ПОШУМЕЛА В ЧЕБОКСАРАХ

В минувшее воскресенье в ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоялся финал Кубка Главы Чувашской Республики. Борьба за трофей развернулась между хозяевами соревнований и гостями из Саранска. «Чебоксары» (бывший «Сокол») быстро повели в счете, однако затем «Мордовии» удалось восстановить паритет. В дальнейшем на табло загоралось 2:3, 3:3 и 3:4. Поздравляем подопечных Юрия Воробьева с победой!

Добавим, что в распоряжении тренерского штаба «Мордовии» в столице Чувашии находились 25 хоккеистов - 2 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. В общей группе - два потенциальных новобранца. 23-летний защитник Евгений Гладышев прежде выступал за челябинские команды «Мечел», «Стальные Львы», «Челмет», «Белые Медведи», а также ХК «Челны», карагандинские «Сарыарку» и «Беркут», московский «Зеленоград» и барнаульский «Алтай». 22-летний воспитанник липецкого хоккея Евгений Колычев по амплуа - нападающий. Его бывшие команды: ХК «Липецк», «Витязь» (Подольск), «Витязь» (Чехов), «Русские Витязи» (Чехов) и «Химик» (Воскресенск).

21 августа.

ХК «ЧЕБОКСАРЫ» -

ХК «МОРДОВИЯ» -

3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Горбенко (Гущин, Иванов, 04:23, +1), 2:0 - Лях (Ощинский, 12:51), 2:1 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 23:24, +2), 2:2 - Григоров (Горячев, Чуканов, 25:51, +1), 2:3 - Колычев (Швейкин, 30:21), 3:3 - Горбенко (Иванов, 42:44, +1), 3:4 - Медведев (Саразов, Бабиков, 54:05).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Саразов - Волков - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Абдулкадиров - Швейкин - Исмайлов, Сахаров - Гладышев, Колычев.

ХК «Чебоксары»: Ряжинов, Валиахметов - Гущин, Старков - Горбенко - Иванов, Колесников - Дубровин, Фадеев - Лях - Ощинский, Ядловский - Аксенов, Копылов - Кокунько - Портнов, Мастьянов - Халимов, Систейкин - Захаров - Кормаков.

20 августа.

ХК «МОРДОВИЯ» -

ХК «ЧЕЛНЫ» Набережные Челны - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Ахметзянов (Бадрутдинов, Григоров, 21:57), 1:1 - Кутявин (Газенкампф, 41:17), 2:1 - Григоров (Ахметзянов, 41:22).

19 августа.

ХК «МОРДОВИЯ» -

ЦСК ВВС Самара -

8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 - Зуев (Фаттахов, 08:20), 1:1 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 11:00), 2:1 - Жданов (Бадрутдинов, 15:59), 3:1 - Медведев (Брыкин, Саразов, 20:44), 4:1 - Бадрутдинов (25:32, -1), 5:1 - Гладышев (Сахаров, 26:27, -1), 6:1 - Саразов (Медведев, 26:39, -1), 7:1 - Бадрутдинов (Абдулкадиров, 42:13, +1), 8:1 - Бадрутдинов (Акимов, Абозин, 49:36, +1).

18 августа.

ХК «ЧЕБОКСАРЫ» -

ХК «МОРДОВИЯ» -

4:5 (2:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1- Волков (14:16, +1), 1:1 - Кормаков (Захаров, Систейкин, 14:49), 2:1 - Портнов (Кокунько, 17:30, +1), 2:2 - Швейкин (19:49), 2:3 - Медведев (Ахметзянов, 27:15, -1), 3:3 - Старков (Иванов, 29:18), 4:3 - Горбенко (Гущин, Валиахметов, 45:26, +1), 4:4 - Абозин (Акимов, 46:20), 4:5 - Григоров (Чуканов, 47:15).