ГОЛЛИВУДСКИЙ СЦЕНАРИЙ

В республиканском футбольном чемпионате подходит к завершению второй круг. Однако в начале осени будет сыгран отнюдь не весь чемпионат, а только две его трети. Так что вся борьба впереди, и она весьма и весьма насыщенная. Вершиной поочередно владеют разные команды. В разное время на нее поднимались и Торбеево, и Ковылкино, и Зубова Поляна.

В настоящий момент лидируют «красно-белые», но плотность в таблице такая, что позавидует любой турнир. А в понедельник так и вовсе грянула сенсация. Свое веское слово сказала «Мордовия-99». Пять безответных мячей были отправлены в ворота «Рузаевки». Вывод можно сделать самый положительный - явные аутсайдеры в чемпионате отсутствуют. Каждый выкладывается по максимуму и может преподнести откровенный сюрприз. Судя по всему, чемпионские лавры примерит тот, кому будет чаще улыбаться госпожа Фортуна.

В споре бомбардиров расклад сейчас следующий: 12 - Сергей Ювенко («Спартак-КЭМЗ»), 8 - Сергей Тишенков (МГУ), 7 - Вячеслав Прибылов (ФК «Плайтерра-Зубова Поляна»), Илья Ермошкин («МГПИ-Мордовия»), 6 - Андрей Тюлюков (МГУ), 5 - Тимур Султанов (МГУ).