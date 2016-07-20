ГОНКИ ПО СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

20 августа Советская площадь Саранска принимала гостей и участников II этапа открытого первенства Мордовии. Соревнования проводились РОО «Ассоциация автоспорта РМ» при содействии Министерства спорта и физической культуры Мордовии, Администрации городского округа Саранск и ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике». Гонки собрали значительное число зрителей, которые с интересом наблюдали за бескомпромиссной борьбой пилотов.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ. Личный зачет. Класс «Пионер». 1. Михаил Каштанов (Саранск). 2. Алина Богомолова (Балаково). 3. Роман Скворцов (Саранск). Класс «Национальный-1». 1. Инна Трофимова (Заречный). 2. Максим Безруков (Заречный). Класс «Кадет». 1. Алина Богомолова (Балаково). 2. Роман Скворцов (Саранск). 3. Артем Безруков (Саранск). Класс «Национальный-2-Стандарт». 1. Сергей Замоткин (Заречный). 2. Дмитрий Марусин (Саранск). 3. Евгений Коротков (Заречный). Класс Open. 1. Анатолий Пасниченко (Заречный). 2. Максим Безруков (Заречный). 3. Инна Трофимова (Заречный). Командный зачет. 1 ЦДТТ Заречный. 2. РОО «Ассоциация автоспорта РМ» Саранск. 3. РОО «Ассоциация автоспорта РМ» Саранск.