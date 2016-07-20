ПАМЯТИ БОМБАРДИРА

20 августа на стадионе «Саранск» состоялся турнир памяти Александра Власкина - известного в республике футболиста, чья жизнь трагически оборвалась чуть больше года назад. Почтить память талантливого игрока, прирожденного бомбардира и просто хорошего человека собрались его друзья, близкие и наставники. На турнир были приглашены мама и бабушка Саши.

Восемь команд сыграли по три матча на групповой стадии, а затем разыграли первое, третье, пятое и седьмое места. В финале «Большая Елховка» со счетом 3:0 победила агрофирму «Октябрьскую». В «бронзовом» матче МГУ победил «Мордовию-87» со счетом 2:1. В двух других матчах итоговой классификации «Команда друзей «Сарэкс» разгромила «Горремдорстрой» (4:1), а «Лямбирь» одолел «Ватт» - 3:3, по пенальти 2:1. Большой фоторепортаж с турнира размещен на публичной странице «Футбол Мордовии» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент продолжается сбор средств на возведение памятника на могиле Александра Власкина на кладбище села Александровка Лямбирского района. Тех, у кого есть желание помочь, просим сообщить об этом по телефону 8-927-182-89-90 (Василий).