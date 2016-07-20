СЕМЬЯ ИЗ ПЕНЗЫ - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МОРДОВИИ

Открытый Кубок Республики Мордовия по рыболовному спорту прошел на водоеме Алферьево. Участие в соревнованиях приняли 16 команд из Саранска, Пензы, Ульяновска и Саратова. В течение трех суток коллективы боролись за право обладания кубком в дисциплине «ловля карпа».

Как сообщили организаторы соревнований - РОО «Федерация рыболовного спорта Республики Мордовия», в состязаниях участвовали семейные команды - тандемы «супружеская пара», «отец и сын», «братья» и даже «зять и тесть». На протяжении трех дней лидером являлась пензенская команда «АльфаКарп», но в последние часы она уступила первую ступень пьедестала супружеской паре Олегу и Светлане Никоновым, выступавшим под названием «Мы из Пензы». Обойти лидера им удалось благодаря крупному улову в заключительную ночь - шесть рыб общим весом 24,010 кг. Результат «АльфаКарпа» - 23,930 кг. «Бронзу» и победу в номинации Big fish взяла пензенская команда «Ручеек». Общий вес пойманной рыбы - 15,840 кг, карп весом 8,050 кг.