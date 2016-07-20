ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ, КАК СЛОЖИЛОСЬ

Елена Анюшина (гребля), Ирина Калентьева (горный велосипед) и Евгений Комаров (велоспорт-ВМХ) - за этих людей мы прежде всего переживали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ведь они представляли не только Россию, но и нашу родную Мордовию. Увы, столь желанная медаль ни в одном из перечисленных направлений так и не состоялась.

Шведка Йенни Риссведс стала олимпийской чемпионкой по маунтинбайку в кросс-кантри, продемонстрировав результат 1 час 30 минут и 15 секунд. «Серебро» выиграла представительница Польши Майя Влощовская (1:30.52), «бронзу» - канадка Катарин Пендрел (1:31.41). Член сборной команды Мордовии Ирина Калентьева в итоговом протоколе расположилась на 17-й позиции (1:36.54).

Елена Анюшина выиграла утешительный финал «В» по гребле на байдарке-одиночке на 500 метров. Уроженка села Жабино Ардатовского района Мордовии обогнала представительниц Словении, Португалии, Польши, Словакии, Швеции, Великобритании и Южной Африки (результат - 1:57.20). Однако это только 9-я строчка в итоговой таблице. В своем полуфинале Анюшина финишировала четвертой, показав седьмое время в общем зачете, и была включена в число участниц финального заезда. Однако позднее, после пересмотра результатов, в списке финалистов вместо россиянки оказалась сербка Далма Ружичич-Бенедек.

Велоэкстремал Евгений Комаров не смог пробиться в полуфинал соревнований по BMX. Представитель мордовской школы велоспорта занял 6-е место в третьем круге с 16 очками на балансе. На этом олимпийское соперничество для него закончилось. В полуфинале и финале поехали другие гонщики.

Уроженка Саранска, заслуженный мастер спорта России и Казахстана Гюзель Манюрова стала обладательницей серебряной медали в женской вольной борьбе. Однако всем известно, что Гюзель уже очень давно выступает за свою вторую родину, являясь не только спортсменкой, но и одновременно тренером. Напомним, что помимо «серебра» Рио-2016 в личной коллекции Манюровой также «серебро» Афин-2004 и «бронза» Лондона-2012.

А вчера в полдень стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России на приостановление его деятельности в Международном Паралимпийском комитете. «CAS отклонил жалобу ПКР на решение Совета МПК от 7 августа, подтвердив его правомочность», - говорится в решении суда.

Слова президента МПК Филипа Крейвена: «Мы удовлетворены тем, что суд единогласно поддержал наше решение, которое подчеркивает твердую веру, что допингу абсолютно нет места в паралимпийском спорте». Реакция министра спорта России Виталия Мутко: «Такое решение не находится в правовом поле. Оно больше политическое, чем юридическое. Нет никаких причин для отказа, но так произошло».