МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК В ИНСАРЕ

13 августа в Инсаре состоялись Межрегиональный кубок с участием 19 команд, а также легкоатлетический турнир памяти Александра Ломакина. Соревнования проводились в седьмой раз. Их организаторами выступили: администрация Инсарского муниципального района, республиканский комитет по делам молодежи, мордовское отделение «Российского Детского фонда» (председатель - В.Ю. Цыбезов).

Победителем в Лиге «А» стала команда «Пересвет» из Пензы (постоянный участник турнира). Второе место заняли «Друзья Зидана» (Саранск), третье - «Гефест-М» (Инсар/Ковылкино). В шаге от пьедестала финишировали столичные «Хамовники». На пятой позиции - «УлСити» (Ульяновск).

Лучшим бомбардиром стал Павел Томилин («Друзья Зидана»), лучшим игроком - А. Раваев («Пересвет»), лучшим вратарем - В. Буланов («Гефест-М»). Лига «В» была укомплектована ничуть не хуже. Сильнейшим стал саранский «Ватт» (тренер - Ярослав Мочалов). «Серебро» - у ФК «Белозерье», «бронза» - у семилейского «Норова». Лучшим игроком был назван Д. Елин («Ватт»), лучшим вратарем - А. Илюшкин («Норов»), лучшим нападающим - А. Баймашев (ФК «Белозерье»).

В детской лиге «золото» добыли ребята из ДЮСШ-1. «Серебро» - у «Арсенала», «бронза» - у ДЮСШ-2. Лучший игрок - А. Кондратьев (ДЮСШ-1), лучший нападающий - М. Дербеденев (ДЮСШ-2), лучший вратарь - В.Якушкин (ДЮСШ-1).